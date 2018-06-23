«Утопия». Дурненков Михаил. Театр Наций. Реж. Гацалов Марат. (премьера 20.06.2018).

Утопия; 10!!!

Настоящее, прослоенное ностальгией о прошлом и мечтами о будущем, опутанными тем же прошлым, и есть Утопия. Утопия — это здесь и сейчас, это не Город Солнце, это не сбывающееся. Мы и есть проект утопия. Умная, стильная по художественным решениям современная фантасмагория. Блестящий спектакль! Под конец сезона может быть самая интересная премьера. Много впечатлений, поэтому много слов в этот раз.

Наше время. Успешный господин, современный хозяин жизни средней руки, находит алкоголика Лешу, который в 1990-годы держал бар «Утопия», приводит его в чувство, дает деньги и предлагает возродить бар в том виде, как было в 1990-е («Мы можем лучше — Не надо лучше, надо как тогда»). Леха соединятся с женой Надей, уже взрослым сыном наркоманом и они открывают бар. Успешный господин приглашает туда гостей, из тех, кто выжил в 1990-е, они отдыхают в атмосфере ностальгии. Бар остается Лехе с семьей, у них появляется надежда, они меняют обстановку в баре, восстанавливают отношения, Леха не пьет, сын уходит от наркотиков. А потом появляется опять господин и требует, сделать все как прежде – стулья поломаны, пиво дрянное пойло, никакого дизайна. А они не могут, не хотят уже туда возвращаться, но он их заставляет. Куда это вы устремились, я здесь господин. А вы будете в том прошлом, где я захочу. И это их ломает, Леха начинает пить, Надя ударяется в веру, сын возвращается к наркотикам. В итоге Надя приносит частичку какого-то благодатного огня, который привезли в город, и увидев бухого Леху сжигает бар «Утопия» вместе с ним. Хватают мертвые живых. «Хозяева жизни» не могут никуда взлететь, у них есть деньги, но нет будущего, они в ностальгии по прошлому. И остальным не дадут. Поблазили их надеждой и вернули на помойку жизни. Михаил Дурненков написал умную историю. В пересказе она выглядит простовато, и возможно оказалась бы такой на сцене, если бы не художественное решение спектакля. Ксения Перетрухина творит чудесную картинку фантасмагории. Спектакль играется в двух плоскостях. Одна – горизонтальная. Актеры лежат на полу и изображают действие, а зрители видят их через большое зеркало над сценой так, что создается иллюзия движения в вертикальной плоскости. В какой-то момент, когда появляется надежда на новое будущее, актеры переходят к сценам в обычном вертикальном положении, а так в вертикальном положении только «хозяин жизни». Но в уничтожающем настоящее финале все сцены опять в горизонтальном положении, все на полу, и «хозяин жизни» тоже. Все лишь отраженные марионетки на плоскости. И как стильно все это сделано. Да еще и под оригинальную музыку Сергея Невского. И актеры великолепные. Пермский Михаил Орлов, которого до этого трудно было приметить в спектаклях «Театра-театра» фантастически играет алкоголика Леху. Надя – Ольга Белинская из Петербурга, сын – молодой, импульсивный Владислав Долженков, Андрей Соколов – удачно вписался в замысел внешне уверенным в себе «хозяином жизни» с внутренней неуверенностью в будущем и примитивной ностальгией по прошлому. Спектакль — событие. Порождает и интеллектуальный, и эмоциональный и эстетический диалог.

У Гацалова получилась своеобразная трилогия. В 2013 году он поставил «Сказку о том, что мы можем, а что нет» Петра Луцика и Алексея Саморядова. Но несмотря на то, что текст был «поправлен» Михаилом Дурненковым, эта фантасмагория оставалась в 1990-х, Луцик и Саморядов были лучшими сказителеми того времени, в нем и остались. И это был спектакль скорее про прошлое. В 2014 году Гацалов ставит в Санкт-Петербурге «Теллурию» Владимира Сорокина. Это было про будущее. Антиутопия. И вот сейчас «Утопия» про настоящее, которое пропитано прошлым, и у которого нет будущего.