Сорренто – это Около Магадана

«Вернись в Сорренто». Театр Около. Реж. Погребничко Юрий. (премьера 26.04.2018)

Вернись в Сорренто; 7

Любимый театр «Около». Уходящая натура. Вот и спектакль об этом. Это попурри из прежних спектаклей театра. В жанре дзэн-кабаре монтируются куски из «Предпоследний концерт Алисы», «Три мушкетера», «Три сестры», «Трагедия о Гамлете», «Русская тоска» и других. Участвуют все и старшее поколение театра, и молодое. Даже выходит сам Учитель – Юрий Погребничко. Он предлагает всем выпить чаю по рецепту театра «Около», и не скрывает, что театр «Около» — единственный театр, стремящийся к просветлению по заветам дзэн-будизма. Спектакль отраден не только прикосновением к уникальной и любимой атмосфере и настроениям театра, но и тем, что это первый спектакль на большой сцене театра, восстановленной после пожара, и на которой не играли четырнадцать лет, а теперь вернулись к «стене Станиславского». Но уникальная атмосфера театра, которая была в старых спектаклях, постепенно уходит с новым, молодым поколением, у которого уже нет в глазах дзэн-будистского взгляда на мир, потому что они родились в постсоветскую эпоху. Вернуться в Сорренто уже нельзя, но еще можно в некоторых спектаклях театра вспомнить этот город-театр уходящей от нас Атлантиды. Вчера наступает внезапно.