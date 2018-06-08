Смартфон-триллер

«Текст». Глуховский Дмитрий. Театр им. Ермоловой. Реж. Диденко Максим. (премьера 15.05.2018).

Текст; 6

Продолжение моей недели «современной драмы». Новый роман Дмитрия Глуховского 2017 года оперативно перенесен на сцену. «Сумерки» мой организм отторгнул, попытки читать разные «Метро» уже не предпринимал. «Текст» не только новый роман, но он и о новой реальности. Главная сюжетная идея – мы то, что есть в нашем смартфоне, со всеми коммуникациями, адресами, фотографиями, накопленными видео, возможностями приложений. Главный герой выходит на свободу из заключения, он мстит и убивает сотрудника наркоконтроля, который его безвинно посадил, и к нему попадает его телефон. А дальше как в «Профессии репортер» у Антониони, главный герой через телефон втягивается в связи, отношения убитого. Родители, наркоторговцы, силовики, девушка, ждущая ребенка. Модный режиссер Максим Диденко сделал революцию в своих режиссерских подходах – от бессловесных физических упражнений на сцене, он перешел к спектаклю, в котором много слов. Действие технологично упаковано в динамичную картинку на сцене. Живое интерактивное кино, снимаемое через смартфон. Технологичность упаковки маскирует местами проявляющуюся сюжетную слабость истории, которая меньше про смыслы, и больше про действия. Это триллер, а не философская или психологическая драма. И технологически, и жанрово спектакль делает еще один шаг в размывание границ между театром, кино, минисералом. Следующий шаг, когда зрители втягиваются в действие (иммерсивность) и видят спектакль, и участвуют в триллере через свои смартфоны (это уже делается), при этом накопленное в частных смартфонах используется в материале спектакля (это еще впереди).