Прыжок к свободе, славе и одиночеству

«Нуреев». Демуцкий Илья композитор, либретто Кирилла Серебренникова. Большой театр. Посохов Юрий хореограф, Серебренников Кирилл режиссер, Гришанин Антон дирижер. (премьера 09.12.2017)

Нуреев; 10!!!

Спектакль по жанру не совсем балет. По аналогии с семи оперой «Нуреев» можно назвать семи балетом, в котором есть место, наряду с танцем, оперному исполнению, актерской речи. Как-то сошлись все звезды на небе, и все сплелось в выразительный, яркий и эмоциональный спектакль. Либретто и режиссура Серебренникова, отличная музыка Ильи Демуцкого с уместными вкраплениями Чайковского, Малера (конечно, Адажиетто, конечно, «Смерть в Венеции» и Висконти) и других, свободная и отвечающая замыслу хореография Посохова, вдохновенное исполнение всеми (в этот вечер были Лантратов, Захарова, Александрова, Савин, Лопатин, Сташкевич) – все соединилось. Редко, когда из байопика, получается что-то большее, чем напоминание о великом человеке. Здесь получилось больше. Спектакль-подношение балетной легенде двадцатого века по смелости замысла и яркости исполнения дотянулся до легенды. Третье исполнение, пятнадцать минут аплодисментов. Восемьдесят раз занавес как Нурееву не поднимали, но напомнили об этом. Сильное эмоциональное впечатление и послевкусие. Спектакль событие.

P.S. Вспомнил, как я был на могиле Нуреева через год после того, как установили ковер-надгробие. Этот спектакль такой же яркий ковер, только живой.