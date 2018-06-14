Полу-герой, полу-подлец, полу-злодей, полу-борец

«Карамора». Горький Максим. РАМТ. Реж. Хухлин Александр. (премьера 04.04.2018).

Карамора; 7

Спектакль появился во временной точке пересечения двух «круглых» дат – 100-летия Октябрьской революции и 150-летия Максима Горького. Столетие Октябрьской революции инициировало волну спектаклей, которые еще продолжают выходить, и все вместе заслуживают отдельного разговора. А 150-летие «буревестника революции» было отмечено в российской культурной, да и театральной жизни, совсем скромно, неподобающе скромно. Но «буревестник революции» был «буревестником» не только ее. Спектакль замечателен тем, что обратил внимание на малоизвестный широкой публике рассказ Горького, и рассказ весьма интересный. Карамора – это большой комар, комар-долгоножка. Горький в рассказе исследует природу провокаторства. Прототипом главного героя, которого в детстве называли карамора, был Азеф. Главный герой – рабочий, член революционных организаций со стажем, талантливый организатор в борьбе с властью, и, одновременно, он сотрудник охранки, провокатор. Он организует побеги своих товарищей, и он же сдает их охранке. Спектакль камерный, пять человек, маленькое пространство «черной комнаты». Спектакль тщательный, в деталях, в придумках мизансцен, жестов, взглядов. Петр Каразин-Карамора (Иван Воротняк) большой, кулачища стену прошибут, он играет своего персонажа с некоторой растерянностью перед возможностью испытания, с вызовом внутри себя, а что будет если я перейду границу. Он так и в революцию приходит из любопытства из увлеченности сделать не так как есть, и провокаторство для него возможность удовлетворить любопытство, сделать не так как ожидается, направить свою энергию туда, куда не все могут. Но в спектакле остается недосказанность, почему границ нет, когда они у него пропали, или не возникли, почему можно экспериментировать без границ? Эта недосказанность оставляет исследование провокаторства на уровне индивидуального кейса. Вот был любопытствующий человек без границ внутри, и он экспериментировал, не из высших смыслов, а, чтобы попробовать, можно ли так. Но спектакль и сам любопытный, редкий по теме разговора, присматривающийся к проблеме, примеряющийся к ней, с негромкой и серьезной интонацией.