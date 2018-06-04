Новая-старая балетомания

«Баланчин / Тейлор / Гарнье / Экман». «Серенада». Чайковский Петр композитор, Баланчин Джордж хореограф. «Ореол». Гендель Георг Фридрих композитор, Тейлор Пол хореограф. «Онис». Паше Морис композитор, Гарнье Жак хореограф. «Тюль». Карлссон Микаэль композитор, Экман Александр хореограф. МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. 04.06.2018. (Премьера в МАМТ 25.11.2017)

Под руководством Лорана Илера МАМТ развернул свою репертуарную политику от больших сюжетных балетов к одноактникам, сняв из репертуара многое и выпуская серию за серией одноактников, знакомя российскую публику со старыми, но для нас новыми, хореографами. В этой серии все уже давно создано от 1930-х до 1970-х годов, только балет Экмана недавний.

«Серенада»; 6

«Серенада» в России уже ставилась. Десять лет назад танцевалась в Большом театре. Этот вариант получился нежный и старательный. Геометрия Баланчина старательно поддерживалась.

Ореол; 5

Легендой балета является «Ореол» начала 1960-х годов. Под барочную музыку Генделя Пол Тейлор тогда сделал современный балет, но с отсылками к классике. Что было хорошо и новаторством в начале 1960-х сейчас выглядит слишком просто.

Онис; 5

Балет Гарнье 1970-х годов. Под музыку двух аккордеонов также современный танец мужского трио с элементами отсылки к классике. Пастораль «трех трактористов». Камерный жанр

Тюль; 8

Экмана у нас не ставили. Только немного привозили с испанской труппой Дуато. Это современный балет, он поставлен в 2012 году. Сорокаминутная зарисовка на тему «о если б знали из какого сора, растет балет, не ведая стыда». С юмором, с отсылками к балетной классике, не сложный, с азартом исполненный.