Инаугурационное

«Фальстаф и принц Уэльский». Оттолкнувшись от Шекспира Уильяма. Театр Ленком. Реж. Захаров Марк. (премьера 14.04.2018).

Фальстаф и принц Уэльский; 2

Это не Шекспир, от Шекспира оттолкнулись во всех смыслах. Сочинена история (кем?) про Короля и Шута, но на самом деле только про Короля. Весь текст не вызывает ни интереса, ни улыбки ни в одной фразе. Спектакль поставлен и сочинен ради последних пятнадцати минут. Генрих V получает корону и из молодого гуляки и разбойника превращается во Властелина. Превращается буквально, физиологически, его ломает вселяющаяся в него власть. А после этого холодно и безжалостно произносится инаугурационная речь – весь мир кроме нас уроды, народ будет сыт и счастлив, но должен кричать «ура» королю, кто кричать не будет, будет уничтожен, и милорды, которые это не обеспечили, тоже будут уничтожены, друзей молодости тоже всех уничтожаем, чтобы не напоминали и не компрометировали. Еще есть Шут – Фальстаф. Шутить он не особенно умеет, скорее бесконечно болтать. Все это иногда сопровождается, как и положено в «Ленкоме», песнями, танцами, фейерверками. Но они никого и ничего не зажигают. Степанченко, Певцов, Захарова уверенно держатся на сцене, но им и положено, все-таки народные артисты, да и возраст всем 55-60 лет, пора бы уже. И остальное окружение уверенно произносит слова, только этого маловато для спектакля. Шут не заметил, как разучился и перестал шутить.