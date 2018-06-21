Архетип злодейства

«Макбет». Верди Джузеппе композитор. МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. Реж. Гинкас Кама, дирижер Коробов Феликс.(премьера 20.06.2018).

Макбет; 6

Пионерный поход Камы Гинкаса в оперу. Все действие погружено в атмосферу вне конкретного времени и пространства. Одежды героев, стилизованные под забинтованность тел и лица, напоминают что-то из фильмов ужастиков про зомби и вурдалаков или жестокий Арканар у Германа. Древний жестокий мир, в котором вершатся злодейства, люди убивают друг друга, вспарывают животы, кишки наружу, горы трупов. Уродливый мир, король Дункан – карлик. В оформлении спектакля попадаются самоцитаты Гинкаса и Бархина– поля из павлиньих перьев («Черный монах»), горы мертвых кукольных пупсов («Золотой петушок»). Леди Макбет в премьерный день поет главное драматическое сопрано театра последних лет – Наталья Мурадымова. Из пока заявленных составов только ее и надо слушать, но такого накала драматизма, который у нее получился в «Медее» в этот раз не вышло. Свежим голосом, взбодрившим зал, прозвучал Владимир Дмитрук (Макдуф). В остальном исполнение было скромным. Нас пугают, но нам не страшно. Мизантропический режиссерский взгляд на жестокую природу людей, бутафория костюмов и сценографии, драматическая игра и вокальное исполнение не соединились в единое целое. Но за последние три года после «Медеи» это самое интересное, что появилось в оперном репертуаре театра.