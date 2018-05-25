«Бег». Булгаков Михаил. Театр им. Вахтангова. Реж. Бутусов Юрий. (премьера 11.04.2015)

Бег; 10

За всю свою театральную жизнь, среди которой сотни и даже уже тысячи спектаклей, я, кажется, только восьмой раз смотрю спектакль повторно. После просмотра на премьере три года назад потянуло еще раз посмотреть «Бег» Бутусова. Из всех спектаклей Бутусова последнего, да и не только последнего, времени, «Бег» остался в памяти как наиболее «живой» спектакль. Есть спектакли у Бутусова, может быть, даже более тщательные по форме, но именно «Бег» вызывает у меня ощущение внутреннего пульсирующего нерва в спектакле. Видимо, это просто «мой» спектакль. Единственный на моей памяти спектакль, представляющий именно восемь фантасмагорических снов, а не в меру реалистичный рассказ о белоэмиграции. И, конечно, «Ведь я, я остаюсь, там, где мне хочется быть, … Когда начнёт звенеть последний звонок, я буду здесь, если буду в живых… Я остаюсь, чтобы жить». Прошло три года после премьеры, но зал почти десять минут аплодировал стоя. «Я здесь привык, я здесь не так одинок, хоть иногда, но здесь я вижу своих».