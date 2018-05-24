Триумф красоты над бесчувствием

«Триумф времени и бесчувствия». Гендель Георг Фридрих композитор. Оригинальный текст Владимира Сорокина. МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. Реж. Богомолов Константин, дирижер Чижевский Филипп. (премьера 17.05.2018).

Триумф времени и бесчувствия; 7

Гендель, барочные рулады, Богомолов, мизантропия, трэш. Богомолов первый раз ставит оперу. Чтобы не было непривычно, позвал Владимира Сорокина сделать оригинальный текст, кавер-версию либретто. Из оратории Генделя с диалогом Красоты и безжалостного Времени, в компании с Удовольствием и Разочарованием (Бесчувствием) делается очередная попытка представить «Оргию толерантности» (привет Фабру) с доминированием Бесчувствия. В результате первое действие натурально превращается в оперу про Чикатило, а во втором, то ли трэш-фантазия пропадает, то ли возникает усталость бороться с прекрасной музыкой, но агрессивность картинки и оригинальных текстов на экране затухают, и музыка абсолютно доминирует. Красота победила в этом спектакле, несмотря на все режиссерские усилия. Хорошее звучание в руках Филиппа Чижевского, который от постановок современных опер удачно перешел к барокко, и три контратенора в компании с тенором. Два контратенора радующие слух — Винс И, который участвовал в постановке «Королевы индейцев» Курентзиса / Селларса (Удовольствие) и Дэвид ДиКью Ли (Бесчувствие). Красота прорвалась и через Время и через Бесчувствие.