Телесестры

«Три сестры». Чехов Антон. МХТ им. Чехова. Реж. Богомолов Константин.(премьера 30.05.2018)

Три сестры; 6

Три сестры шагают по театральным сценам шеренгами и колоннами. Их уже не три, а десятки и сотни, умноженные на три, а с ними еще всегда офицеры и учителя. Новые шеренги в общие колонны демонстрантов все прибавляются и прибавляются. Большая часть новых шеренг идет с традиционными транспарантами и речевками «Тоска! Не знаем зачем! Ах, если бы знать!». Традиционное оформление шеренг традиционно объясняется единой униформой российского психологического театра. Как правило, им удается убедить зрителя, действительно тоска, действительно незачем было маршировать на сцену. У некоторых транспаранты, да и форма одежды, оказываются оригинально украшены (вспоминается спектакль Кригенбурга лет десять назад, бердичевские сестры Крымова), некоторые идут без речевок, демонстрируя всеобщую немоту и некоммуникабельность (Кулябин), некоторые братаются со Старшими сыновьями (Погребничко), некоторым сказать нечего, поэтому они заменяют слова духовым военным оркестром и устраивают народные гуляния (Панков), некоторые бредут всей шеренгой не в ногу со всеми и друг с другом (Михалков-Кончаловский). За последнее время на моей памяти прошли только три оригинальные, и что более важно, интересные колонны. Звонким военным шагом, не полностью протрезвев, прошли с офицерами гарнизонные сестры Эренбурга, с пиратского корабля жизни высадились три пиратки Бутусова, и на инопланетном корабле, вылетев с другой стороны занавеса, пролетела над шеренгами команда Жолдака.

Шеренга трех сестер под командованием Богомолова оказалась технологичной, компактной и очень телевизионной во всех смыслах. Она прилетела на боевых квадрокоптерах отечественного производства. Текст не искажен, но сильно и толково редуцирован. Это как краткий пересказ для википедии. Все в камерах, все в проекциях на экраны вверх, вдаль, вбок. Три сестры как телесоседи Милдред из «451 по Фаренгейту» окружают со всех телестен. Местами есть интересные штрихи, интересные интонации, больше у мужчин, чем у женщин (Вершинин в исполнении Куличкова). Эти «три сестры» хорошо соответствуют современной клиповой подаче и восприятию информации. Ненавязчиво напомнили, что это и о чем сюжетно. В смыслы не вдавались, задачу «если бы знать» не решали. После Жолдака еще долго взгляд на сестер будет выглядеть очень пресным. Квадрокоптер не звездолет.