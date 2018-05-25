Шоколадные дребезги романтизма

Бернард Шоу «Шоколадный солдатик» МДТ-ТЕ, режиссёр Андрей Щербан, 2015

Война — совсем не фейерверк

Михаил Кульчицкий

Вы любовь на скрипки ложите

Владимир Маяковский. Облако в штанах

Театралы помнят впечатляющий режиссёрский экстрим Андрея Щербана, с помощью которого он в Александринке решал драматические конфликты в «Дяде Ване», на сцене кипели, бурлили, смешивались, две природные стихии – воды и земли, они визуализировали кипенье страстей в семействе Войницких-Серебряковых. Экстремальная режиссура в «Шоколадном солдатике» тоже присутствует, но направление её приложения выбрано весьма неожиданное – это жанр. Режиссёр заостряет жанровые комедийные фишки разговорной пьесы Шоу – увеличивает скорость подачи текста до пределов его разборчивости, психологические характеры превращает в комедийно-водевильные типажи (романтическая барышня, простак-хозяин, слуга-плут, ушлая служанка, вояка-гусар-романтик и т.п.) и тем самым романтическую комедию трансформирует в комедию эксцентрическую, предельно эксцентрическую. Комедийные ситуации строятся из сюжетных водевильных коллизий, из поведения и повадок типажей-персонажей, и самое главное – из-за катастрофического несоответствия романтических представлений героев о войне и любви реальности. Романтические грёзы о великолепии военных побед и кавалерийских атак, об оперной красоте любовных чуйств – вдребезги рушит сам жанр эксцентрической комедии. Жизнь, даже в комедийном её отражении, полнокровнее и сильнее напыщенной оперной романтики.