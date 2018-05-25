Приблудная

«Каштанка». Чехов Антон. Псковский театр драмы им. Пушкина (Псков). Реж. Пересильд Юлия. (премьера 07.02.2018). Фестиваль Черешневый лес 2018.

Каштанка; 5

«Провинциалка, провинциалка, а эскалатор бежит, а эскалатор не ждет». Первый режиссерский опыт Юлии Пересильд, первое появление псковского театра в Москве за четверть века (Пересильд псковитянка). История Каштанки рассказывается как истории девушки «с нашего двора». Она гуляла, тусила, друзья, компания, пение на улице и в переходах, потом случайным образом попадает в руки к продюсеру, становится певицей, выходит на сцену, но увидев прежних дворовых друзей, возвращается к ним. В меру с драйвом, в меру оригинально, в меру простовато.