«Дама с собачкой», реж. Кама Гинкас, МТЮЗ, 23 мая 2018

Просто отлично — сидеть в проходе на подушке, когда мимо тебя пробегают взад-вперед актеры, задевая тебя полами фраков и пальто! «Дама с собачкой» идет на странной сцене — в бельэтаже (как и «Черный монах», а «Скрипку Ротшильда» я еще не видела). Так и хочется добавить: «позади — пустое пространство, открывается вид прямо на горизонт». Почти что так и есть: пустота огромного зрительного зала позади сцены создает объем, только кажется, что там не озеро, как в «Чайке», а море (потрясающая сценография Сергей Бархина). Но мотивов «Чайки» в спектакле много и помимо чеховского текста. Сдается мне, что Юрий Николаевич нашел здесь, чем поживиться: Гуров ставит Анну Сергеевну у стены и обводит контуры ее тела; черные длинные пальто тоже знакомы, тем более в сочетании с чемоданами. А еще героиня для тайных встреч останавливается в «Славянском базаре», а еще — крики самих чаек.

Впрочем, крики чаек вместе с «курортной» музыкой (композитор — Леонид Десятников), шум моря, полосатые купальные (и клоунские) костюмы, песок и остов деревянной лодки, Ялта — всё это Крым, где я не буду никогда, и поэтому так томительно и сладко на душе.

Очень атмосферный спектакль: сначала глупая курортная романтика, которой так хочется если не всем, то многим; потом томленья плоти (правда, условно-эротическая сцена выглядит забавно), глупые, но понятные стенания «павшей» Анны Сергеевны… А потом — любовь, любовь, настоящая, трудная, год — за десять лет.

Постановка давняя (2001-й год), вместо Юлии Свежаковой теперь играет Мария Луговая. Ее героиня одновременно похожа и на даму, и на ее собачку, и на курорте вокруг нее начинается прям-таки «собачья свадьба» — с участием клоунов-курортников. Актеров всего четверо, выкладываются они сильно, все очень хороши, но первую скрипку играет Игорь Гордин (Гуров). Тут я должна признаться, что так долго уворачивалась от похода на этот спектакль именно из-за него: в прошлые годы, когда я его видела на сцене или на экране, меня начинало клонить в сон. Но после «Иванова» в Наций и богомоловского Вуди Аллена в МХТ, он как-то вырос в моих глазах, потому и пошла на «Даму с собачкой». Он и правда изменился: заматерел, стал по-хорошему неуклюжим, перешел в другую возрастную категорию. Ну и отлично он играет эту роль, что и говорить.

Кама Гинкас прекрасно работает с прозой, по крайней мере, для меня это настоящий кайф — как произносится текст, как обыгрываются реплики от 3-го лица, как они перекидываются от персонажа к персонажу. И совсем замечательно — как ирония (не уходящая ни на минуту) сочетается с тонкой, глубокой и красивой лирикой.

PS Но вот кого совсем невозможно переиграть — так это большое падающее весло, остановившееся в своем падении в опасной близости от голов зрителей 1-го ряда.