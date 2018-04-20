В ожидании женского Годо

«День рождения Смирновой». Петрушевская Людмила. МТЮЗ. Реж. Толстошева Александра. (премьера 08.09.2017)

День рождение Смирновой; 7

Сорок лет этой пьесе Петрушевской, но мало что меняется в судьбе российской женщины. Вечные три сестры, три макбетовские ведьмы, три девицы под окном, неустроенные, тянущие на себе быт жизни в ожидании Его. Женщины в ожидании Годо. Годо для них Мужчина. А он все также где-то, пьет, бегает по ним или между ними, и не только между ними, а у них быт, работа, больные старики, дети (или упущенные возможности их завести). И они тоже пьют временами. Александра Толстошева ученица Юрия Погребничко. В ее режиссуре проглядывает сдержанность учителя, умение наполнять тишину смыслом. Она не стала как-то обыгрывать социальные характеристики трех персонажей, так понятные в 1970-х, они остаются просто фоном. Работа, диссертации и разное социальное происхождение могут существовать символически в разные времена. Спектакль сосредотачивается на вечном женском. Камерное пространство вытянутой руки, фонарь и стук трамвая за настоящим окном комнаты. Для каждой из женщин придуман свой рисунок. Ломкая, угловатая в танцах и поведении Полина, фокусы с намеками Риты (почти Шарлотта Ивановна), увядающая Смирнова. В конце на миг является подобие Его – жрущее, пьющее, врущее, самодовольное и тут же исчезает. А Три женщины продолжают ждать. Изящный, аккуратный спектакль в замысле, исполнении, интонации.