Продукт с просроченным сроком годности

Бертольт Брехт «Страх любовь отчаяние» МДТ-ТЕ, режиссёр Лев Додин, 2017

too many tears fashists…

На спектакле вспомнился эпизод из новой фильмы «Довлатов», где главный герой едет в 1971 году перед ноябрьскими праздниками в троллейбусе по улице одной тоталитарной страны, сосед по вагону начинает что-то бурчать – дескать обнаглели сионисты, Довлатов тут же начинает отвечать в рифму – гуманисты, модернисты, импрессионисты, авангардисты, … А персонажи «Страха любви отчаяния» сидят в пивнушке, пьют пиво, дрожат от страха и боятся фашистов – фашизм наступает. Уже наступил?