«МУ-МУ», Д.Крымов, ТЕАТР НАЦИЙ, Москва, 2018г. (9)

Спектакль составлен из двух полюсов, максимально разведенных. Два полюса — два текста, текст Тургеневский — литературный, академический, организованный (и даже заорганизованный) и текст Крымовский театральный, ультра-режиссерский, хаотичный, ничем не сдерживаемый полет фантазии и коллективных импровизаций.

Гладкая вышивка лицевой стороны и грубая изнанка (нитки, узелки, пометки).

Максимально нетеатральная проза – велеречивые описания природы и максимально неклассический, нелитературный театр. И оказывается с помощью второго можно поставить на сцене первое! Так поставить, что получится портрет Тургенева, современный, неклассический, но ведь очень точный.

Настоящий охотник

Два несоединимых полюса соединяет Алексей Вертков, абсолютно выдающаяся актёрская работа, настоящий охотник, демиург, которому все подвластно, который может на сцене все. Текст Тургенева звучит заразительно, вкусно, великолепно и даже больше, на грани пародии ( известная шутка про звонок в пожарную часть про пожар на даче Пришвина, приезжать не надо она уже сгорела). Так не говорят, (так уже давно не пишут, а тем более не говорят), а он говорит и оказывается так можно.

Да и Любой текст в его устах звучит великолепно, любой сор, поток сознания. Голос твердый звучный (микрофонная подзвучка, но ведь главное тут не громкость, а интонация). Он прорезает сценическую какофонию и придает ей гармонию, он магнетизирует зрителей первой же фразой (специально возникающей, когда еще не закончилось обьявление Авангарда Леонтьева, когда еще не погас свет в зале).

Вокруг авторского голоса возникает театр художника — поля до горизонта, облака, гроза (привет Могучему), ночной костер и лошадь (оживший «норштейн», волшебная сила искусства с последующим разоблачением).

А рядом Виардо, а также Муму (поток сознания девочки в исполнении Марии Смольниковой), Герасим и барыня (звезда, репетирующая на соседней сцене). А также помреж (роль почти бессловесная, но есть крик души — большой монолог из Станиславского). Спектакль воздвигается на наших глазах усилиями автора и помрежа и тут же разваливается на наших глазах. Дача Пришвина превращается в головешки, охотник меняет грязный ватник и болотные сапоги на костюм и туфли и под ручку с Виардо уезжает в Париж за сценой.