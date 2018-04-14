Оренбургский отпор Вайнштейну

«Таланты и поклонники». Островский Александр. Оренбургский драматический театр им. Горького (Оренбург). Реж. Федоров Александр. (премьера 23.09.2016).

Таланты и поклонники; 3

Спонсоры небескорыстно плотоядно поглядывают на искусство. Искусство ищет благопристойных спонсоров. Вечный сюжет. Островский про театр в мире Вайнштейнов. Оренбургский театр разыгрывает его бесхитростно, в стандартах типового советского спектакля, который мог быть и в 1960-х годах, и в 1970-х годах, и 1980-х, и сейчас. Иногда это называют «традиционным русским драматическим театром». Бесхитростная режиссура, такая же сценография, в меру бойкая, в меру профессиональная игра актеров, с чуть водевильным нажимом (привыкли играть комедии на публику в провинции). Рутина театра. Советская модель, когда в каждом областном городе должно было быть четыре театра, хоть и в модифицированном виде, еще живет, но живет нередко как оболочка схемы, не наполненная ресурсами и смыслом.