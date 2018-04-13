Любите ли вы Муму так, как ее люблю я?

«Му-му». Тургенев Иван («Муму», «Записки охотника»). Театр Наций. Реж. Крымов Дмитрий. (премьера 12.04.2018)

Му-му; 10

Этот спектакль не про «Муму», и даже не про образ тургеневского текста на сцене, это спектакль про театр. Поэтому, если кто-то не любит театр, то спектакль не откроется ему своими прелестными моментами. Но так, как я люблю Муму, то есть театр, то мои впечатления сугубо субъективны и неочевидно переносимы. В спектакле нет Муму как Муму, а есть подросток Маша (Мария Смольникова), племянница актера Алексея (Алексей Вертков), который играет в спектакле Тургенева, и которому негде было оставить племянницу, и он ее привел в театр. Вот она и есть Муму. А дальше вокруг очень отдаленного напоминания о сюжете «Муму» и отрывков из «Записок охотника» с легкостью необычайной происходит то, что и пересказать невозможно. Сплошная театральная режиссерская и актерская импровизация, которая таковой не является, но выглядит именно так. Бурлеск, или как указано в подзаголовке спектакля – комедия дель арте. С легкостью (но не легковесностью) необычайной предметом действия становится сам театр, его приемы, реквизит, декорации, технические накладки, штампы, важная роль помощника режиссера с большой цитатой из Станиславского, происходит возвеличивание и развенчание театра одновременно. И все это чрезвычайно легко и весело. Но при этом удивительным образом и Тургенев не забывается в рефлексии попыток перенести его тексты на сцену. Два лауреата Золотой маски купаются в актерских возможностях, предоставленных спектаклем. Мария Смольникова все увереннее становится Джульеттой Мазиной московской сцены, ей доступны любые жанры и переход через любые границы. А Алексей Вертков, вырвавшись за пределы Студии театрального искусства, со всей своей основательностью с радостью отдается «нелинейному» театру Дмитрия Крымова. Спектакль как бокал игристого вина, легкость послевкусия продолжает нежно щекотать горло театрала.