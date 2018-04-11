Ловушка Родины

«Лондон». Досько Максим. Новокузнецкий драматический театр (Новокузнецк). Реж. Чехов Сергей. (премьера 23.09.2016). Золотая Маска 2018

Лондон; 7

Я уже видел одну постановку этой новой пьесы на российских просторах пару лет назад. История про белорусского сантехника Гену из Ракова, который ремонтирует водоснабжение и канализацию, а еще занимается плетением из соломки, и который попадает на конкурс прикладного творчества в Лондон, где получает гран-при, а потом возвращается в Белоруссию и чувствует приступ патриотизма, оказалась очень востребованной в российских театрах. Есть спрос на про патриотизм с улыбкой и «не так как в Википедии». Пермская постановка, которую я видел, приблизительна такая и была. Сергей Чехов с командой в Новокузнецке выворачивают историю наизнанку. Она рассказывается как античная история. Гена – античный герой, обнаженный, обмазанный глиной, выходец из протовремен, протомира. Он совершает свое путешествие в Лондон и обратно как Одиссей, Ясон, Тесей или другой эпический герой. Он молчалив, историю за него рассказывает хор на котурнах с юморком и матерком. А на обратном пути на родину он отмывается и одевается в комбинезон-скафандр, такой, в котором он ныряет в нечистоты, когда ремонтирует канализацию. И в финале Гена дома в скафандре от дерьма и вид земли из космоса. «Солярис» наоборот. Идея прозрачная. Герой сделал путешествие в большой мир, не смог установить с ним коммуникацию (английского не знает, музеи не интересуют, заинтересовался только работой британских сантехников, отсиживался днями в гостинице, никуда не выходил), вернулся в свой местечковый привычный мир, думая, что комфорт местечковой привычности и есть патриотизм, и не знает, что делать с этим знакомством с большим миром. Он испугался и озадачился, и спрятался в «патриотизм». Это не как в «Солярисе» — «человеку нужен человек», здесь иное — «человеку из местечка нужен местечковый человек», а других мы боимся и называем это патриотизмом. Одиссей вернулся на Итаку, но не обогащенный знанием большого мира, а испуганный его существованием. Поэтому на родину уже только в скафандре для дерьма и молчаливо заниматься привычным. Идея патриотизма вывернута наизнанку. «Патриотизм» как неумение, нежелание знакомиться с большим миром за пределами деревни и испуг от него. Умный, толковый спектакль. На этом моя программа Золотой маски 2018 завершилась.