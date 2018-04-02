Конец времени

«Розенкранц и Гильденстерн». Волкострелов Дмитрий. ТЮЗ им. Брянцева (СПб). Реж. Волкострелов Дмитрий.(премьера 09.02.2017). Золотая маска 2018.

Розенкранц и Гильденстерн; 10

Концептуальная многослойность. Концептуальность абсурда или абсурд концептуальности. Матч Карпов-Каспаров 1984-1985 годов, который длился пять месяцев, в котором успели сыграть 48 партий, и который был прерван без определения победителя, встраивается в рамку пьесы Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Встраивается эскизно, не буквально, но отсылка прямая от названия до знаменитого начала с выпадением восемьдесят пять раз подряд «орла» при бросании монеты. Позднее советское время, последний предгорбачевский период. Этот спектакль про то время также концептуален как балабановский «Груз 200», но не так мрачен, и предельно концентрируется на абсурде времени. Розенкранц и Гильденстерн, Карпов и Каспаров и все другие в дурной бесконечности абсурда существования. Непонимание происходящего вокруг, тщетность влияние на него, его видимая и реальная абсурдность, живущая по своим законам. Изящный, очень стильный спектакль. Два актера, меньше полутора часов, 48 дней партий матча, которые могут быть продолжены на любую дату, обрывки советских текстов, от советов домохозяйкам, до газетных очерков о передовиках производства, от речей Константина Черненко до советских анекдотов. Я-то это помню, но удивительно как Волкострелов, который тогда только родился, сумел это почувствовать и передать. Спектакль настолько изящен в своей концептуальности, что его можно выставлять как перформанс в Modern Tate Gallery.