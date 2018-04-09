«Имя» Ю.Фоссе в театре «ДА», реж. Йоэл Лехтонен

Признаться, может я бы никогда и не оказался в театре «ДА», много лет существущем при Доме Актера (отсюда и название-аббревиатура), и не услышал бы никогда снова про Лехтонена, чье имя гремело лет десять назад (после «Монологов вагины» и «Ледяных картин»), а теперь подзабылось, если б не фестиваль пьес Юна Фоссе, в рамках которого спектакль показали днем. При том что в минимальной степени привлекал меня драматург — я вообще не понимаю, отчего Норвегия (ну ладно бы какая другая страна, обделенная выдающимися театральными писателями) с таким упорством на государственном, дипломатическом уровне продвигает в мир автора, по-моему, совершенно посредственного. Однако спектакль против ожиданий меня увлек, и жаль, что в ожидании посольских вип-гостей его задержали настолько, что не удалось до конца досмотреть.

Пьеса, впрочем, и тут не вдохновляла ни сюжетом, ни фирменным для Фоссе нагромождением многозначительных банальностей. Героиня на позднем сроке беременности вместе со своим парнем приезжает в родной дом к вечно усталому и плохо соображающему отцу, который даже не в курсе, что дочь ждет ребенка, матери с травмированной ногой и младшей сестре-оторве. Имя для будущего ребенка не придумано, вокруг чего возникает конфликт — чисто внешний, через который как бы заостряются внутренние, скрытые противоречия и внутри пары, и между остальными членами семьи. Ситуация отчасти напоминает «Возвращение домой» Пинтера, но без уклона в абсурд, а скорее уж с углублением в «психологизм», на мой взгляд, искусственным и натужным, хотя режиссер и актеры (знакомых имен нет) отчасти, как ни удивительно, придали банальностям пьесы некую значительность, осмысленность. Главное же, что при минимализме оформления (мебель из подбора) в постановке выстроен несмотря на долгие паузы и отсутствие ярких эмоциональных кульминаций настолько жесткий ритм, что как раз паузы, в отличие от реплик, наполняются каким-никаким содержанием, и в не самой комфортной обстановке спектакль хорошо смотрится, увлекает, затягивает.