Диск-жокеи снов

«Гипнос». Театр Практика. Реж. Глушков Олег. (Премьера 14.11.2017)

Гипнос; 5

Несмотря на весь мой театральный опыт, этот спектакль меня озадачил. Почти беспредметное действие под ритмически агрессивную и местами психоделическую музыку. Произносится пара слов, но только для того, чтобы засвидетельствовать, что в спектакле есть текст. Движения и мизансцены под музыку весьма изобретательны. Главное — музыка, она задает ритм, под который возникают картинки. Больше всего это напоминает дискотеку студентов театрального училища. Диск-жокей ставит диски, а под них этюды, этюды, этюды. Мираж. «Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговорам твержу я в ответ, нас не разлучат, нет». Абсурдистское действие, основным достоинством которого является сплавленность с музыкой. А спектакль озадачил не абсурдизмом (разве это может сейчас озадачить в театре), а тем, что удалось сделать картинку, которую почему-то можно смотреть. В Мастерской Олега Кудряшова (а это его студенты), судя по всему, очередной интересный выпуск.