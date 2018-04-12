Cтрах + отчаяние = фобия

«СТРАХ, ЛЮБОВЬ И ОТЧАЯНИЕ», Л.Додин, МДТ-ТЕ, СПб, 2017г. (2)

Понравилась только картинка – декорация, костюмы, прически, лица.

Любви не было вовсе, а страх в сочетании с отчаянием превращается в фобию. Страх перед теми, кого в спектакле очень показательно называют «они», блокирует и мыслительные и игровые процессы. «Они» повсюду, «они» всегда и нет ничего кроме страха. Тому, кто подобной фобией не страдает, смотреть на это два часа очень скучно. Все слишком предсказуемо и однозначно и указующий перст торчит повсюду.

Поначалу была надежда на двух резонеров (Шестакова в образе Брехта и Курышев – враг народа). Была надежда на брехтовские парадоксы, на самоиронию, на обьем. Но и эти двое оказались охвачены той же фобией, поглупели и превратились в саркастичных нытиков с радиостанции «Эхо Берлина».