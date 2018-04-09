«Человек из ресторана», реж. Егор Перегудов, Сатирикон, 8 апреля 2018

Я совсем не следую канонам, но в пасхальное воскресение ничего «богохульного» все же не хотелось. Подруга Татьяна пока еще не улетела к себе во Флориду, мы с ней после триумфального «Бега» (Бутусов forever!) собрались на «Лира», но в Сатириконе очередная травма (Осипов ногу сломал), так что я предложила ей «Человека из ресторана», понимая, что скорее всего понравится, а я проверю свои ощущения от спектакля.

В общем, решение было идеальным: эмоциональный, праздничный, красивый спектакль со светлым финалом. И с Райкиным в, возможно, лучшей его на данный момент роли. Он прекрасен, что и говорить. И весь спектакль с мельтешением персонажей, казалось бы, традиционными приемами — очень хорош! Его простота — тоже кажущаяся, у режиссера есть «отмычки», позволяющие вскрывать сложные тексты, работать с прозой так, что не остается ни малейшего ощущения «инсценированности».

Мне все еще жаль ухода из театра мальчика, игравшего Колюшку, новый выглядит старше и крепче, это приглушает эмоциональный эффект. Но Татьяна никакого диссонанса не почувствовала, значит, все в порядке.

Зато порадовал объявившийся в составах Кузнецов, которого я люблю больше, чем Громова. И совсем сложилась, отточилась роль Кривого — у Дениса Суханова. Гротеск с ярким внешним рисунком и сильным внутренним наполнением.

В общем, впечатление прекрасное. Чувствуется, что спектакль очень важный — прежде всего для Перегудова и Райкина, что у него серьезная просветительская и гуманитарная миссия. И очень актуальный для нынешнего момента: времени военных игрищ, которое одних обогащает, других — делает несчастными. И в любом случае ни к чему хорошему не приведет.

Когда Иван Шмелев писал свою повесть, он еще не знал, что будет дальше со страной, с народом и с ним самим. Потому светлый финал не кажется надуманным, он вытекает из веры, наивной, но искренней, в конечную победу добра.