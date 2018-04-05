Агония театра у барной стойки

«Жизнь». Толстой Лев («Смерть Ивана Ильича»). Омский театр драмы (Омск). Реж. Павлович Борис. (премьера 24.09.2016). Золотая маска 2018.

Жизнь; 3

Спектакль в стиле «наперекор». У Толстого в большей степени про страх смерти и умирание, в спектакле вплоть до названия сделаем про жизнь. Чтобы было понятно, что это про жизнь сегодняшних «судейских» чиновников и прочих офисных работников, поместим весь антураж действия в бар, сделаем большую стильную барную стойку. Чтобы не было «скучно» слушать про смерть – временами споем зонги у микрофона. От Толстого не остается практически ничего, акценты все смещены или утрачены вовсе. Свет в конце не возникает, душа не высвобождается. Смерть героя в конце приносит только облегчение зрителям, ну наконец-то. Спектакль, как и герой повести, получил сильный ушиб при оформлении «прелестной квартирки» (барной стойки) и дальше только агонизировал к своему концу.