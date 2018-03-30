«Воительница-Джырыбына». Ядрихинский-Бэдьээлэ Прокопий. Театр «Олонхо» (Якутск). Реж. Корнилова Матрена. (премьера 14.02.2017). Золотая маска 2018.

Воительница-Джырыбына; 7

Этнотеатр. Олонхо – якутский эпос. Олонхо в театре это похоже на Пекинскую оперу. Только в отличии от Пекинской оперы у Олонхо нет такого устоявшегося театрального канона, он во многом создается заново в открытом диалоге с современным театром в поисках изобразительных решений. В Олонхо есть увлекательный сюжет, здесь поют, и танец, даже шире, сценическое движение, пластика существования актеров имеют большое значение. Для меня этот спектакль пересекся с Пекинской оперой еще и сюжетом. Сюжет восточно-феминистский. Богатырша, воительница Джырыбына спасает этот мир от темных сил, находит и спасает богатыря, а потом «сворачивается клубочком у его ног». Среди разных опытов знакомства с Пекинской оперой в моей памяти всплыли два спектакля – «Легенда о белой змее» из Пекина и «Женщины-генералы семьи Ян» из Фучжоу, которые тоже рассказывают феминистские истории о боевом женском счастье, о том, как женщины спасают мир, или род, или семью. Женщины Востока — это несомненно боевое оружие. «Воительница-Джырыбына» — очень динамичная история, меньше, чем за два часа рассказывается восемнадцать эпизодов с прологом, в которых находится место и героям Серединного мира, и злодеям Нижнего мира, и вершителям Верхнего мира, и даже якутским сивкам-буркам, верные кони спасают и богатырей, и мир наравне с богатырями. История, обернутая в разнообразные и яркие костюмы, с изобретательной сценографией, где скачут, летают, сражаются. Волшебные корни якутской сказки. К сожалению, в России этнический театр находится скорее на театральной периферии. Это жаль. Этнический театр нередко придает новые силы и помогает находить корни. Якутия одно из мест, где с ним можно соприкоснуться. А стоило бы подумать и о фестивале этнического театра.