True-life-story театр

Тереза Ребек «Семинар» Театр Пушкина, режиссёр Сергей Аронин, 2017

На спектакле вспомнил рассказ staruska о том, как потусив некоторое время в Огайо в кругах американских интеллектуалов, она стала прототипом главной героини пьесы Джона Добла «Tatiana and the Cable Man/Татьяна и кабельщик», а вскоре и спектакля «A Serious Person and Then Some» по трём одноактовкам драматурга на одном из нью-йоркских театральных фестивалей. Судя по всему, пьеса «Seminar/Семинар» Терезы Ребек написана этим же методом true-life-story-театра – автор побывала на семинаре по писательскому мастерству у некоего литературного гуру, и свои впечатления оформила в драматургическом формате. Современная отечественная драматургия либо более литературна, как например, Вырыпаев, Коляда, Пулинович или Дмитрий Данилов, либо находится от реальности на совсем близком расстоянии verbatim-репортажа, нишу отечественного true-life-story театра заполняет американская драматургия, весьма продвинутая в этом театральном формате.

По ходу спектакля его тема крутится спиралью в голове зрителя, поначалу кажется, что это – о тиране-наполеончике, который доминирует над группой учеников, унижая или возвышая того или иного слушателя, теша своё самолюбие и компенсируя неудачи своей писательской карьеры, потом на первый план выходят страсть-любовь-секс и секс-любовь-секс, а к финалу и эпилогу спектакль выруливает на самое важное для каждого из участников семинара, для каждого человека – тему самоопределения, кто ты – сценарист телесериалов, романист, писатель-документалист, копирайтер, графоман, или драматург (как Т.Ребек). И гуру-тиран помогает героям понять и найти самих себя.