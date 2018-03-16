Трудно быть Лиром

«Король Лир». Театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск). Реж. Бокурадзе Денис. (Премьера 10.12.2016). Золотая Маска 2018

Король Лир; 6

«И кто первый сказал, что это Ренессанс?» Алексей Герман. «Трудно быть богом». ©.

С постановкой «Короля Лира» вечные проблемы, надо определиться, о чем ставим спектакль. Материала так много, что ответ не очевиден. Вот и сейчас он очевидным не получился. Формы много, и в костюмах, и в мизансценах. Форма мрачная. А вот о чем эта мрачность, осталось также во мраке. Трактовка скорее тяготеет к сюжету «об отцах и детях» и перемешивается с сюжетом «о прозрении в безумии», но как-то проблемы Лира очень домашние при этом. Сходить с ума от обнаружения, что дети не такие, как ты думал, случается, но четыре часа для этой темы многовато.