«Сон в летнюю ночь» реж. В.Р. Белякович, Театр на Юго-Западе

Моя большая зрительская радость: нежно любимый юго-западный «Сон» снова прекрасен!

Года три назад мне показалось, что спектакль устал, что он немного отдает нафталином и играется актерами без привычного куража. Не знаю уж, в чем было дело, может, просто день тогда не задался, но я побаивалась его повторять, потому что хотела сохранить в памяти свои прежние воспоминания. Но посмотрев подряд несколько очень удачных спектаклей ЮЗ, рискнула. И скажу теперь: идите и смотрите тоже! И будет у вас волшебный вечер и чудесное послевкусие на последующие дни.

По мне, так это режиссерский шедевр Валерия Беляковича, который играется точно и четко. За исключением тех сцен, где «театр в театре» — но там четкость и не нужна, они существуют за счет импровизаций, удачных или даже дурацких, но отвязных, смешных и свободных. Тут должна выразить респект Михаилу Беляковичу, который теперь играет «режиссера» и действительно управляет этой частью спектакля. Хотя мне очень не хватает финала «баллады» Основы в его исполнении, но на две роли не разорвешься, а Осел-Основа и из Санникова вышел чудесный.

Порадовала «старая гвардия» — прекрасной формой и особым, ироничным существованием на сцене: Леушин-Оберон, Гусев-Пэк, Ванин-Тезей, Заморыш-Физба — Олег Анищенко, а также «феи», состав которых неожиданно для меня был усилен Кариной Дымонт. Их я помню в этих ролях с тех пор, как пришла в театр. Со «средней гвардией» (Кудряшовой, Нагретдиновым, Курочкиным, Санниковым и прочими) тоже все в порядке. Порадовали и «новенькие» — девушки в главных ролях и мальчики-фавны. Хотя… прежде фавны были более выразительными и потому смешными, они сильнее отличались друг от друга. Зато теперь они все как на подбор молоды и красивы. Бабушка рядом со мной охнула, когда они первый раз выскочили в своих «набедренных гирляндах», а потом все хихикала при их появлении, впрочем, одобрительно.

Мне показалось, что все стали лучше петь (за исключением Титании, перепеть прежнюю просто невозможно) — как будто не рассчитывают на фонограмму. И это резко сказалось на восприятии (тут уж респект Константину Курочкину за всегдашнюю вокальную поддержку).

Свет, майская зелень, музыка и танцы — красота! А еще, разумеется, текст. Белякович талантливо и остроумно «переписал» Шекспира, а Михаил Докин сочинил чудесные стихи для песен. И меня снова окатывало волнами восторга, когда слышала знакомое и такое важное.

В общем, повторю: идите и смотрите этот волшебный спектакль!