«Смерть Тарелкина» Александра Сухово-Кобылина, реж. Павел Зобнин, Серовский театр драмы

При том, что первый акт не придуман, играется несколько водевильно, а множество метафор в спектакле спрямлены до плоскости, в «Смерти Тарелкина» из Серова Свердловской области есть совершенно замечательная идея, сделанная прямо, смело и откровенно: гротеск XIX века стал реальностью 2018 года. Художественные преувеличения о сосунах-оборотнях оказываются созвучны конспирологическим и расовым теориям современных публицистов, сведениям об отъеме биоматериала у россиян, процессу перетекания фантазий RenTV в реальную политику, любым параноидальным теориям заговора. Идея тотального сыска, сообщающая экстаз и восторг колыхающемуся в неистовом служебном раже Расплюеву (в прекрасном исполнении Петра Незлученко), откликается в тотальной слежке за культурными и образовательными учреждениями, которые наблюдаются повсеместно. Кровожадность — в незамутненной детской радости Расплюева, впервые узнавшего и хорошо расслышавшего, что посадить можно каждого.

Картины прошедшего Сухово-Кобылина оказываются в режиссуре Павла Зобнина воспоминанием о будущем.