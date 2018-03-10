«Смерть Тарелкина» А.Сухово-Кобылина, драмтеатр им. А.Чехова, Серов, реж. Павел Зобнин

Какое разочарование… Мало театральных событий я с тем же нетерпением ждал, как гастролей Серовского театра, настолько запомнился мне их позапрошлогодний приезд с «Трамваем «Желание».

Но из двух нынешних спектаклей первый («С_училища», что вдвойне обидно, потому что очень любопытно было бы сравнить серовскую постановку со свежей московской) я пропустил, отсутствуя в Москве; а второй, «Смерть Тарелкина»… Понятно, что театр Серова два года назад поразил и подкупил меня не изощренностью формы и не утонченностью стиля, но неподдельной энергией, честностью работы, самоотдачей артистов, не пытающихся изображать из себя «нечто», а выходящих на сцену, как есть, и тем «берущих». Вот этого в «Смерти Тарелкина» и не случилось — за исключением разве что, но все равно с оговорками, Петра Незлученко, который в «Трамвае Желание» играл Стэнли, а тут выступил в роли Расплюева, хотя и он сбавил градус. Остальные вписались в предложенную режиссером структуру с послушностью, даже с обреченностью штатных артистов заштатного театра. А режиссер, в свою очередь, набрал отовсюду самых поверхностных штампов и из них слепил, в общем, наверное, и не самый плохой, не позорный — просто скучный и совершенно никчемный спектакль по хрестоматийной пьесе, но с претензией на остроту и актуальность, делающей зрелище невыносимым.

Художник Евгений Лемешонок помещает персонажей Сухово-Кобылина то ли в подвал, то ли на дно канализации, то ли еще ниже… — во всяком случае ржавые водопроводные трубы оказываются у актеров над головами. Маврушка оборачивается не старухой, а молодухой — сожительницей (?) Тарелкина, ряженой симулянткой; Брандахлыстова — лохушкой-«челночницей» из 90-х с клетчатой сумкой и в розовом пуховике. Варравин, Расплюев и Ох носят как бы «современную» форму (армейскую, полицейскую, прокурорскую), но в обстановке сочетаются приметы разных эпох (царские эполеты, советская меблировка, пишущая машинка 1930-х годов, новенький аппарат для уничтожения документов…), привносится и элемент фантастики, абсурда, аллегории (вместо «полиция» на форменной одежде у ментов надпись «законъ»). Звучит Лунная соната вперемежку с песней «Русское поле» в различных обработках — это если кто еще не понял, что речь не о конкретном криминально-коррупционном скандале с подставными лицами, но о том, как на руси во все времена дела делаются. Примечателен, по крайней мере, на уровне замысла, образ уборщицы в полицейском участке — она и генералу не спустит, не даст пройти, пока не вытрет ноги о мокрую тряпку; каждый на своем участке — власть! Жаль, что этот единственный на весь спектакль занятный мотив пропадает впустую.

Про дела все понятно сразу — палочное государство, пыточное следствие, правосудие отсутствует, граждане беззащитны, но, в свою очередь, не безвинны: особенность Сухово-Кобылина, не в пример прочим крупным писателям своей эпохи, в том, что у него еще последовательнее, чем у Гоголя, и особенно как раз в «Смерти Тарелкина», отсутствует «луч света в темном царстве» — не жертвы противопоставлены палачам, но мелкий жулик крупному, шантажист аферисту, а все вместе тотальному молоху системы, в которой тарелкины и расплюевы стоят друг друга, те и другие лезут вверх, отталкивая конкурентов, тут уж кто кого… Но когда в спектакле «большой формы» нет ни единой маленькой подробности оригинальной, эксклюзивной, специально для этой постановки придуманной, а не подсмотренной где-то, с чужого плеча позаимствованной и сюда бездумно приспособленной — это удручает.

Я уже не говорю про неловкие попытки добавить остроты непосредственно в текст за счет убогих вставок типа «вы мои религиозные… нравственные чувства оскорбляете» (ну уберите тогда, что ли, авторское «нравственные», оставьте свои «религиозные», а то совсем уж масло масленое выходит). От постановщика я, впрочем, большего не ждал, но рассчитывал на артистов, показавшихся мне в «Трамвае Желание» два года назад ни на кого не похожими, очень своеобычными. Однако здесь даже Ох, уж на что колоритным может быть этот персонаж даже в очень безликой постановке — и он пустое место, слепое пятно. И тот же Незлученко-Расплюев, волей режиссера как прорва поглощающий халявную пиццу кусок за куском, всего лишь «играет» на приемлемом для периферийного театра уровне, не больше и не меньше — я-то от него бы ожидал после «Трамвая «Желание», что он возьмет да и реально сожрет три упаковки пиццы, а он так неумело, невооруженным глазом заметно, сбрасывает надкусанные куски под стул, что жалко его становится, напрасно мучается человек, и пиццу недоеденную тоже жалко, зря только продукт переводят.