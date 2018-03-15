Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны.

Владимир Ленин. Из речи на Московской губернской конференции РКП(б) 21 ноября 1920 г.

В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет.

Илья Ильф. Записные книжки

Глеб Седельников, Андрей Платонов «Родина электричества» Воронежский театр оперы и балета, режиссёр Михаил Бычков, 2017

В качестве стилевого оформления спектакля о революционно-электрическом преобразовании мира выбран супрематизм, авангардное направление искусства начала прошлого века, отражающее реальность в простых цветовых и геометрических формах. Каждая из шести картин спектакля (вместе с прологом и эпилогом) начинается с видео движущихся супрематических прямоугольников и кружков. На сцене, в костюмах героев, два цвета, живописно между собой сочетающиеся: серый – цвет тусклого старого и красный – яркий цвет революции. В серых телогрейках – народ, косная масса, жители деревни Рогачёвка. В чём-то красном (куртка, пальто, а то и просто косынка или лента) – энтузиасты-революционеры движители электрофикации. Рогачёвцы молятся о спасении деревни, погибающей от засухи, эта мольба-молитва – одна из главных мелодий оперы. У всех молящихся вместо лиц – однотонные супрематические маски, люди, молящиеся старому богу слепы и безлики. Лицом индивидуализирована лишь старушка, ветхая труженица, скрюченная от годов и трудов.

Энтузиасты предлагают спасение чрез электрофикацию, рогачёвцы робко, неуверенно голосуют за новый электрический подход, за новую жизнь. И все вместе, и красные, и серые строят, делают электрификацию своей жизни. И над сценой возникает символ электричества, согревший и осветивший тёмное пространство бывшего старого мира – лампочка Ильича, она собрана из простых геометрических супрематических форм, из шаров, из воздушных шариков, освещённых жёлтым светом, и помещённых в шаровидный металлический каркас, эта квинтэссенция нового победившего электричества выглядит и как символ-идол новой веры, визуальная образность опирается на музыку, по завершении стройки хор звучит как акафист светлой силе электрификации, как победительная молитва. Эту веру народ будет защищать, будет за неё сражаться и умирать. Образный, лаконичный спектакль вместе с Андреем Платоновым многое объясняет в нашей истории.