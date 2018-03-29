«Васса Железнова» (первый вариант). Горький Максим. Театр «У моста» (Пермь). Реж. Федотов Сергей. (премьера 26.12.2017)

Васса Железнова; 8

Первый вариант «Вассы Железновой». Сознательный выбор, в первом варианте все еще жестче, чем во втором, и никаких признаков революций. Предельный реализм в постановке, и декорации, и игра, и режиссура, все едины в этом реализме. Скупая на лишние слова, эмоции и жесты, жесткая семейная драма. Жизнь и эволюция семьи. Женщина как продолжательница и селекционер рода. Рожает новых и выбраковывает неудавшихся. Мужчины вырождаются, их выбраковывают, все нити семейного микроменеджмента в крепких женских руках. Удивительный сплав любви к каждому и жестокой расчетливости («никакого случая») при избавлении от помех для дальнейшей жизни Семьи. Избавления буквального – через убийства, лишения средств, отправки в монастырь. Васса как Леди Макбет – манипулирует всеми, но не для себя как та, а ради сохранения и продолжения Семьи. Идея Семьи доминирует над ценностью ее отдельных членов. Семейный тоталитаризм. И правитель семьи имеет неограниченные полномочия, у нее нет никаких моральных ограничений в том, что мешает выживанию и сохранению Семьи. Как в любом тоталитарном социуме ключевым становится вопрос о преемнике. Сыновья не удались, надо успеть хотя бы вырастить внуков и, возможно, передать дело старшей дочери. А вдруг внезапная смерть? И тогда крах всей идеи Семьи. Но об этом уже вторая редакция «Вассы Железновой». А пока первая.

Хороший спектакль. Сейчас так редко ставят. Психологизм, реализм, никакой модернизации, никакого символизма, буквальная, без переделок актуальность классики.