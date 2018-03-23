Семейные разборки регионального значения

«Антигона». Ануй Жан. Башкирский театр драмы им. Гафури (Уфа). Реж. Бикчантаев Фарид. (премьера 04.10.2016). Золотая маска 2018.

Антигона; 3

Рефрен спектакля – это в драме страсти, а это трагедия, где все предопределено. Постановщики спектакля сами себе задали эту установку и оказались в плену у нее. Спектакль полностью лишен каких-либо эмоций и страстей, он убаюкивает. Противостояние Антигоны и Креонта помещено в безвоздушную среду, никаких социальных, политических отсылок нет. Антигона просто упрямая девочка, а Креонт вяловатый и растерянный глава клана. Их споры – это семейные разборки, и ничего более. Молодая женщина противоречит старшему мужчине главе клана. Нехорошо это, и не позволительно ни женщине, ни молодым. То, что героев одели в современные одежды, а Креонт выглядит как современный губернатор, ничего не означает, скорее свидетельствует об отсутствии фантазии. Но история все-таки не от Софокола, а от Ануя, который ее соотносил с современной ситуацией, и это история не про рок и проклятие богов, а насквозь социальная история, про моральный выбор, но в социальном контексте. Возможно сведение всей ситуации к семейным разборкам для региональной повестки выглядит суперактуальным и революционным, но что-то подсказывает, что и в Башкирии это не так. В спектакле звучал Мандельштам, но в данном случае и со сном все хорошо, и паруса обвисли.