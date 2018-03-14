Плюс электрификация

«Родина электричества». Седельников Глеб композитор (по рассказам Андрея Платонова). Воронежский театр оперы и балета (Воронеж). Реж. Бычков Михаил, дирижер Анисичкин Юрий. (премьера 02.06.2017). Золотая маска 2018

Родина электричества; 8

Приятное открытие. Премьера оперы Седельникова, написанной сорок лет назад. Сама по себе идея оперы по Платонову уже выглядит заманчивой новацией. Постановщики отослали премьеру к столетней дате 1917 года и вписали оперу в стильный изобразительный контекст. Картинка, включая костюмы, сценографию и компьютерные проекции-заставки на занавес — изящная смесь стилистики Окон роста, Эль Лисицкого, Малевича, Татлина. Электростанция, напоминающая пирамиды Татлина, Огромная лампочка Ильича, почти как яблоки у крестьян на картинах Ефима Честнякова. Очень стильно, даже шикарно по стильности. Режиссура не ударилась в крайности ни восхваления социальных преобразований, ни насмешек над ними. Она прислушалась к музыке, в которой есть нотки энтузиазма строительства нового мира, сочетаемые с тревожностью. Сцена пожара построенной электростанции скорее выступает доминирующим финалом со сполохами зарева в настоящем и предстоящем, чем слова о том, что мы все построим заново. И спето, и исполнено хорошо. Радостное открытие. Большая удача Воронежского театра и Михаила Бычкова.