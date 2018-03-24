Опера в багровых тонах

«Лючия ди Ламмермур». Доницетти Гаэтано композитор. Новая опера им. Колобова. Реж. Ханс-Йоахим Фрай, дирижер, Ян Латам-Кёниг (премьера 18.01.2018).

Лючия ди Ламмермур; 5

Лучше всех был Доницетти. Оркестр был им воодушевлен до фортиссимо. С учетом пестрого вокального состава оркестр местами не считал нужным, чтобы было слышно кого-то кроме него. Режиссер и художник решили, что надо сделать красиво. Красиво это ярко, поэтому красный цвет заполонил всю сцену. Но чтобы не делать много реквизита близко к авансцене поставили гигантские ворота в собор, или еще во что-то, а все остальное отгородили, закрыв всю глубину сцены. Поэтому все мизансцены происходят в одной обстановке на ступенях перед гигантскими вратами, тут и хор теснится, тут и бал, и сумасшествие Лючии, и все сольные партии. В конце сердобольный режиссер так и не дал Эдгардо (Георгий Васильев) заколоть себя, и уже умершая Лючия (Ирина Костина) увела его через открытые врата навстречу Свету. Часть зрителей, судя по репликам, решила, что это измененная концовка с хэппи-эндом. Но несмотря на все это Доницетти прекрасен.