Об Олеге Павловиче Табакове

Помню его юным и чудесным — в старых фильмах.

Помню его шикарным ироничным мужчиной в расцвете лет — в клетчатом пиджаке, пижонской кепке и с тростью (времен «Обломова»).

А светлым, мудрым, улыбчивым, добрым философом и настоящим хозяином своего дела он был в последние годы — и останется в моей душе.

Получилось так, что этот последний образ перекрыл все остальные. Много чудесных мальчиков, шикарных мужчин тоже хватает, а вот под конец жизни (долгой, еще и дожить надо) быть таким, каким был Олег Павлович — это мало кому суждено.

Хорошо, что были телепередачи и интервью с ним таким. И особенно повезло, что были роли в прекрасных спектаклях, где он транслировал в зал настоящую любовь к людям и настоящее понимание жизни.

Спасибо, Олег Павлович! Вы меня многому научили.