«Енуфа». Яначек Леон композитор. МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. Реж. Титель Александр, дирижер Бражник Евгений. (премьера 28.02.2018).

Енуфа; 6

Оперы Яначека редки на российской сцене и интерес к этой премьере вызывало, в том числе, чувство «новизны». Жесткий сюжет с убийством ребенка и сложностью отношений в деревенском микросоциуме. Режиссерская концепция сознательно уходит от трактовок в стиле «власть тьмы» к истории женского и материнского страдания, которое заканчивается призывом к прощению. Светлый лик Енуфы вызывает христианско-библейские реминисценции. Спектакль мне напомнил недавние неаполитанские впечатления. В Неаполе и вокруг сложилась традиция изготовления многофигурных рождественских вертепов. Фигурки делаются из глины и раскрашиваются. Промысел стал так популярен, что многофигурные композиции делаются не только на библейские темы, но и про окружающую жизнь во всем этнографическом разнообразии. Александр Титель ставит этот спектакль, создавая многофигурные этнографические композиции. Фигурки, показывающие народ и жизнь деревни, легкий налет этнографичности в костюмах, народный вертеп. Драматическая музыка Яначека не нашла поддержки в вялом дирижировании, но к третьему действию эмоции стали звучать отчетливее. Из основных солистов в премьерном составе были слышны Елена Гусева (Енуфа), Николай Ерохин (Лаца) и Наталья Мурадымова (Костельничка). Но в результате получился спектакль не про Енуфу, а про Костельничку. Это была опера Натальи Мурадымовой. Ее вторая большая драматическая роль после Медеи. И там, и там убийство детей, и там, и там грех и расплата. Но так ярко сыграть и спеть как это было в «Медее» в этот раз не получилось. Что-то не сложилось. Режиссерские акценты в большей степени делались на Енуфе, на прощении и просветленности, и это понижало возможный градус драматичности исполнения. Может быть все-таки этот сюжет и эта музыка больше про «власть тьмы».