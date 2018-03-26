«Кантград». Гринштейн Нана. Театр.doc. Реж. Патлай Анастасия. (премьера 17.12.2016).

Кантград; 6

Спектакль о том времени, когда город уже перестал быть Кёнигсбергом, но Калининградом стал еще только номинально. Уже появившиеся советские переселенцы и еще оставшиеся немцы. 1946-1950-е годы. В начале 1990-х годов группа калининградских историков собрала воспоминания об этом периоде. Вот на этих воспоминаниях и построен текст пьесы. На сцене четыре человека — советская женщина, немка, советский мужчина, военный, старик немец. Главная ценность – это сами тексты воспоминаний, в них истинная драматургия судеб людей, которые оказались на разломе времен, стран, границ. Вчерашние враги в страшной войне. В душе ненависть, а уже мирная жизнь, и кругом не солдаты, а дети, женщины, старики. Строить свою жизнь на уничтожаемой чужой жизни, но и твою жизнь до этого уничтожали в войне. Быт, голод, труд, убийства по ночам с обеих сторон, домогательства, любовь, насилие власти и над немцами, и над советскими, очаги человеческой порядочности. Книгу воспоминаний хочется прочесть. Выбранные истории прозвучали со сцены с негромкой, но достоверной интонацией. Но выбор судеб для рассказа уже ретуширует историю. Истории выбраны от «порядочных» людей. От тех, кто искал взаимопонимания. Но было и много другого, что упоминается, но остается фоном, иногда страшным фоном. Из этого материала можно было сделать пьесу близкую по уровню к «Наш класс», но разговор о городе великого философа оказался более философским и бесстрастным.