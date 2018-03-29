Любовь: мучительница, спасительница, губительница

Лев Толстой «Анна Каренина» Большой театр, хореограф Джон Ноймайер, 2018

Спектакль весьма радикальный и в сценической интерпретации, и в хореографии, и в музыке. Действие перенесено в наши дни, Анна по мобильнику общается с женой брата, Долли, жалующейся на очередную измену мужа Стивы. Каренин – высокопоставленный чиновник, депутат, всецело поглощён своими выборами в думу, Анна ему помогает в предвыборной компании, но ей одиноко в их «холодном» семейном пентхаузе, украшенном геометрическими картинами дорогих авангардистов типа Ротко и Кандинского.

Балет построен не в классической хореографии, а в современном танце и свободной пластике, это позволило весьма выразительно, даже экспрессивно, выстроить, прежде всего, женские образы.

В сценах зарождения и развития романа Анны и Вронского, в сценах ровного счастливого течения жизни героев звучит музыка Чайковского, сцены страданий и раздрая, кризисные и конфликтные, ссоры и выяснения отношений, сопровождаются дисгармоничными, разорванными мелодиями Шнитке.

Весьма любопытно музыкальное решение образа Левина – это продвинутый фермер-землевладелец, мечтатель, любитель природы, разъезжает на новеньком тракторе с IoT-интерфейсом, в левинских сценах оркестр замолкает, на дирижёрском пульте и в оркестре на исполнительских пюпитрах гаснет освещение, и звучат романтические песенки Кэта Стивенса, в элтон_джоновском кантри-стиле – «Moonshadow» и т.п.

На вечеринке золотой молодёжи, где должна объявляться помолвка Кити и Вронского, появляется Анна Каренина, и тогда один любовный роман начинается, другой – драматически распадается, для Кити любовь превращается в муку, балерина эти сцены страдания танцует столь яростно, столь исступлённо, что нервный срыв героини неизбежен, Левин вытаскивает её из этого психологического провала, и в конце концов он увлекает её в свой идиллический сельский уголок, и спустя какое-то время, одним счастливым утром, они уже втроём (вместе со своим дитём) под «Morning Has Broken» счастливые и влюблённые разъезжают на своём чудо-тракторе. Для Кити любовь из мучительницы превращается в спасительницу.

Для Долли любовь – перманентная её мучительница, муж изменяет ей то с хорошенькой горничной, то с ещё более хорошенькими балеринами из Большого театра, её страстный горький танец наполнен таким сильным отчаянием, что её попытка ухода-побега понятна, но … невозможна – дети-дети, они окружают её, раскладывают на чемодане игрушечную посуду для игры в дочки-матери. Долли обречена жить в любви-мученье.

Страдает Анна, её разрывает страсть к Вронскому и материнский семейный долг, самая выразительная пластическая сцена её мучительного разрыва – это роды, когда её буквально физически раздирают пополам с двух сторон он и он, любовник и муж. В конце концов любовь-мучительница становится для неё любовью-губительницей, по сути, её насмерть давит игрушечный поезд её сына.