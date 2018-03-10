«Лилиом» Ф.Мольнара в ЦИМе, реж. Аттила Виднянский-мл.

Сборники сочинений Ференца Мольнара можно было увидеть на полке любой театральной библиотеки, но первый и последний раз до сих пор мне доводилось пьесу Мольнара посмотреть на сцене около четверти века назад — «Олимпию» в постановке Саранского театра драмы. «Лилиом» (1909) в мировой практике имеет свою историю, хотя больше благодаря кино (экранизация Фрица Ланга, 1934) или музыке (бродвейский мюзикл «Карусель», 1945), в русскоязычной же попытка Аттилы Виднянского-сына — вроде первое к ней обращение. Многоактная драма, где быт переплетен с мистикой (впрочем, довольно условной), а любовь с криминалом, уложилась меньше чем в два часа динамичного молодежного шоу, правда, иногда с несколько натужным, наигранным «драйвом»: слишком много шума и суеты. По сюжету героиня Юли встречает в парке карусельного зазывалу Лилиома, тот сразу берет ее в оборот, бросая свою предыдущую благодетельницу, хозяйку карусели. Юля и Лилиом начинают жить вместе, бедствуя, молодая женщина беременна, а Лилиом с приятелем замышляют ограбление; неудачно пытаясь скрыться от полиции, Лилиом совершает самоубийство, чтоб впоследствии вернуться «с того света» к подросшей дочери и что-то ей объяснить, что-то исправить… В общем, довольно наивной кажется сегодня эта история, а молодость исполнителей недостатки материала искупает лишь отчасти, не исключаю, что неопытность интерпретаторов еще и подчеркивает их… Но по крайней мере Роман Васильев в заглавной роли уже не так, как в первых опусах «Июльансамбля», тянет одеяло на себя, и с более короткой стрижкой смотрится не столь претенциозно. В целом действо на разъемных панелях белого павильона с участием живых музыкантов (за инструментами — не занятые в развитии событий артисты) и большой шарнирной куклой в роли подросшей дочери Лилиома в финале вышло живенькое, хотелось бы от него и большей, что ли, содержательности, неожиданного чего-нибудь, ну, может, в следующий раз.