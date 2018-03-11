«Гроза» А.Островского, Краснодарский ТЮЗ, реж. Даниил Безносов

АНЕКДОТ В ТЕМУ

— Корова, ты зачем на дерево лезешь?

— Яблоки кушать.

— Так это ж береза!

— А у меня с собой.

Подумал, что ослышался, когда Борис вдруг Кулигина назвал Кулибиным… — нет, может и в самом деле ослышался, допускаю, но сразу вслед за тем уже престарелый Кулигин заговорил о Савел Прокопьиче как о Прокоп Савелыче и картина стала преждевременно проясняться… Положим, не вопрос жизни и смерти, «добродетелями» украшаются обитатели города Калинова или «благодетелями», как выразилась добравшаяся по немощи своей до Москвы краснодарская Феклуша, одно уж к одному, но я некоторое время назад по поводу спектаклей режиссеров, аттестуемых «учениками Женовача», пробовал пошутить в том духе, что, дескать, их принадлежность к школе мастера диагностируется уже по тому, как смачно у них артисты на сцене вне зависимости от сюжета и времени действия пьесы в пространных диалогах, не зная, чем еще более содержательно занять руки, кушают яблоки — а на «Грозе» из Краснодара мне стало не до шуток.

Рассадить публику по периметру квадратного бассейна, где плавают бревна, чтоб по мосткам к подиуму-причалу, балансируя над «тихими омутами», пробирались персонажи Островского — это художник Анастасия Васильева здорово придумала, идея свежая, богатая, отродясь мы ничего подобного не видали. Особенно если учесть, что все осветительные приборы, направленные на площадку, допекают (в буквальном смысле) заодно и зрителей, а выбраться из художественного пространства постановки в неурочный час физически невозможно, разве что вплавь — включенность в действие, то есть, гарантирована полная, практически иммерсивный спектакль получается. Тут и лодка пришвартована, а как же — иначе в чем, сбросив якорные цепи, отправится в свободное плавание к финалу Катерина? Опять же, романтичные свидания в лодке — милое дело: не гребли, а целовались. Вместе с тем пиетет режиссера перед классиком не позволяет ему отбросить даже тех третьестепенных персонажей, без которых обычно другие, включая и пресловутых «учеников Женовача» (взять хотя бы мною очень любимый, пусть и несовершенный, спектакль Уланбека Баялиева в театре им. Вахтангова), легко обходятся, тем более в камерных, малой формы постановках — мещанина Шапкина, прочих «городских жителей». Не то у Безносова — здесь мужики то выуживают из-под воды пол-литру с банкой солений, то откуда-то разживутся кружками разливного пива — но вынуждены прятаться от Савел Прокопьича, ну или от Прокоп Савелыча, все равно, и вместо культурного отдыха на берегу изображать при его появлении бурную деятельность, схватившись за багры: комический эффект минимален, но хоть какое-то оживление. Хождение по водам безумной барыни в красном платье, со своей стороны, привносит в «атмосфэру» спектакля нечто загадочное, мистическое, демоническое — фигура, пророчествующая о геенне огненной в красном платье при обожженном, лишенном одного глаза лице (видать, много грешила и уже знает, что говорит, толкуя про адский огонь, сама только что из пекла — по счастью, это всего лишь маска на актрисе, к тому же довольно-таки грубо налепленная) напоминает призраков малобюджетного ужастика, еще сильнее во втором акте, где та же барыня бродит еще и под проливающимся с колосников дождем (а где бассейн, вестимо, там и дождь, иначе ради чего зря воду расходовать) с покореженным каркасом зонтика в руках; после антракта и на Катерине обнаруживается — но лишь на один эпизод — такое же платье, словно «алая буква», клеймо «грехопадения».

При всем том Полина Шипулина в роли Катерины на удивление тонко отрабатывает обозначенную режиссером задачу. Про остальных участников ансамбля я бы этого не сказал, например, Борис превратился в опереточного простака, но проблема не сводится к проколам актерского состава. Вообще самая яркая «Гроза», которую мне доводилось видеть — магнитогорский спектакль Льва Эренбурга, совершенно незабываемый, его потом снова привозили и я снова ходил, а ведь Магнитогорск, в отличие от краевой столицы Краснодара — даже не областной центр, да и режиссеры в обоих случаях приглашены из столиц; правда, на моей памяти это уже вторая постановка Безносов в Краснодарском ТЮЗе, добравшаяся до Москвы, пару лет назад фестиваль «Арт-миграции» отобрал его же «Зимнюю сказку», где представилась возможность любоваться все тем же стандартным «натюрмортом».

Положим, что Эренбург также до и после «Грозы» многие наиболее удачные находки неоднократно использовал — но собственные, не с чужого плеча. В спектакле Безносова ни по существу, ни по внешнем деталям нет совсем ничего, что режиссер придумал сам, а не позаимствовал бы готового — и я предполагаю (но если так, то еще хуже…), не просто подсмотрел там и сям конкретно, а взял, что в воздухе витает и давно стало общим местом. От мелочи вроде любовных страданий служанки Глаши, перезрелой девки, что печалится по молодому хозяину и в неизбывной тоске ласкает «куклу», сложенную из собранного в дорогу Тихонова тряпья: что уж там может в тихоне, которому мать ширинку расстегивает-застегивает, не первой молодости женщина для себя найти — непонятно, но и этот мотив, причем куда более ярко (с эксплуатацией смехотворных суеверий и примитивных обрядов «симпатической магии) использовал в своей «Грозе» Лев Эренбург. До принципиального, ключевого при любом подходе к пьесе Островского решения конфликта Катерина-Кабаниха, где у Безносова последняя выступает добродушной хранительницей семейного очага, защитницей, как ныне водится, «традиционных ценностей»; да, сынок у нее настолько инфантилен, что порой смахивает на недоразвитого — бородатому дылде Тихону мать и штаны собственноручно надевает, и на колени его к себе сажает, но даже и Катерину она шпыняет поначалу не по склонности к тирании, но «от любви родители строги бывают». Да и как не быть строгой с этакой невесткой — Катерина в краснодарской версии та еще «голубица», Варваре фору даст; правда, под конец необъяснимо превращается в смиренницу — уж не любовь ли к Борису, этому жалкому клоуну в белом костюмчике, так ее «перепахала»? Подобный расклад, при котором Кабаниха — «хорошая», а Катерина — мягко говоря, «неоднозначная», лет двадцать назад, в постановке, скажем, Генриетты Яновской (лично меня уже и тогда не полностью убеждавший, слишком очевидно сопротивлялся материал и чересчур «приторной» Эра Зиганшина играла Кабаниху), сошел бы за вызов «школьной программе», и сходил до поры; позже — но тоже давненько было — Катерина и Кабаниха, наоборот, оказывались родственными душами со сходной в основе женской драмой, лишь с противоположной судьбой, где Кабанова-младшая, страстная и свободолюбивая, погибала, открыто бросая вызов, а Кабанова-старшая, заранее приняв судьбу и выпавшую ей роль «мужика в юбке», страдала тайно, в глубине души лучше, чем-кто либо, Катерину понимая (таким мне запомнился спектакль Нины Чусовой в «Современнике). «Гроза» на то и хрестоматийная, что ее уж как только наизнанку не выворачивали, лишь бы уйти от «традиционного восприятия» — так что сегодня уже и не припомнишь ни одной сколько-нибудь внятной постановки, укладывающейся в рамки «традиций» типа «луча света в темном царстве».

Вот и Даниил Безносов, по ходу меняя правила игры, но как будто и не отступая от канонического текста, то так «поставит», то «этак». Он, как и положено по штату «ученику Женовача», относится с пиететом к первоисточнику (а что артисты слова путают — не в счет), но хочет оставаться «молодым» и казаться «современным», потому у него Тихон позволяет себе запнуться на реплике «вы меня зае…здили!» — что в предложенном стилистическом формате крайне неуместно, прием, не вписанный в структуру постановки, выбивающийся из ее стилевого формата, «торчит», об него спотыкаешься, но ни экспрессии, ни подавно осмысленности происходящему он не добавляет. Как и деталь костюма одного из парней — тюбетейка на голове: «Татарин, что ли?» — накидывается Дикой на Кулигина прилюдно, и бессловесный персонаж на всякий случай тюбетейку снимает, прячет в карман — а как это помогает усложнить или хотя бы прояснить характер Дикого? Просто и то, и второе, и десятое — «фишки», декоративные элементы, додуманные задним числом чтоб отчасти скрасить унылое, бесцветное (в прямом смысле «пятьдесят оттенков серого», не считая красного платья сумасшедшей барыни, передавшегося ненадолго Катерине — единственного на весь спектакль броского пятна), распадающееся на куски театральное представление. Про яблоки я уже лишний раз не вспоминаю, да и чем еще, действительно, Варваре себя занять, обсуждая с Катериной запретные желания — рецепт известен заранее.

Краснодарская «Гроза» Даниила Безносова — практически эталонный образчик механистически воспроизводимого (без приложения интеллекта, фантазии и самостоятельных поисков), ложно понятого метода «школы Женовача», который на практике сводится к тому, что спектакль должен быть длинный, скучный и не смешной даже на самых остроумных, уморительных фрагментах текста. Нечего говорить, что и в собственных режиссерских работах Сергея Женовача все совершенно иначе, и что на самом деле режиссерская школа Женовача не в меньшей, а может в большей степени, чем какая-нибудь другая (Кудряшова, Хейфеца и т.д. — это если брать только ГИТИС…) открывает перед ее выпускниками возможности для выявления собственной творческой индивидуальности, поскольку дает прочную профессиональную основу для экспериментов, и тому есть замечательные примеры — уже почти и не вспоминают, что Егор Перегудов, Екатерина Половцева, еще некоторые по возрасту вполне молодые режиссеры — «ученики Женовача», хотя они, безусловно, его ученики, но вместе с тем самостоятельные художники с постепенно складывающимся неповторимым почерком, разрабатывающие свой стиль, свой авторский театр, причем разные методы пробуя еще и в зависимости от природы литературного, драматургического материала, от специфики также и «материала» актерского, с учетом того, работают ли они с народными артистами-орденоносцами, с провинциальной труппой или со студенческим курсом. А есть вот и такой подход, беспомощно-эпигонский, выдающий в постановщиках отсутствие режиссерского мышления как факта, а заодно, что обидно, и бросающий тень на школу: неважно что и где — налить воды, набросать досок, сидеть, шептать и яблоки кушать.