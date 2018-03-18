«Фантазии Фарятьева» А.Соколовой, мастерская С.Голомазова в ГИТИСе, реж. Любовь Кузнецова

Люба. Вчера котлеты, позавчера котлеты… Неделю едим одни и те же паршивые котлеты.

Мама. Не одни и те же. Это новые.

Уже был знаком с курсом Голомазова по «Мещанам», но «Фантазии…» — самая свежая их дипломная работа, только что выпущенная, играют спектакль в 26-й аудитории. Про пьесу стоит помнить и иметь в виду, что она, с одной стороны, принадлежит своей эпохе, то есть советским 1970-м, а с другой, чрезвычайно востребована театральной практикой в наши дни, и я навскидку припомнил три московские постановки только из тех, что видел своими глазами и до сих пор сохраняющиеся на афише; а в целом это касается не только Москвы или РФ — довелось мне смотреть «Фантазии Фарятьева» и на латышском языке без перевода в Новом Рижском театре! Хотя из этого обычно ровно ничего не следует, кроме случайного совпадения чьих-то сугубо частных пристрастий, все же нельзя не заметить, насколько интеллигентская меланхолия «Фантазий…» приходится ко двору, когда на дворе время не столько, может быть, даже страшное, сколько мерзкое, затхлое, из которого хочется бежать либо, наоборот, замкнуться в себе, не замечая окружающей реальности. Так несмотря на позавчерашние эстетические приемы, не говоря уже про бытовые, тем более социально-политические реалии (в частности, привязка действия к советской Украине как части СССР — сегодня режиссеры стараются от этих подробностей уйти, купируя текст, либо наоборот, оставляют их без переосмысления, на голубом глазу, игнорируя очевидные несообразности), «морально устаревшая» пьеса Соколовой предлагает сразу обе эти стратегии — эскапистскую и солипсистскую — в едином актуальном комплекте.

Понятно, что в ГИТИСе «Фантазии Фарятьева» — это прежде всего студенческая работа, раскрывающая индивидуальности будущих артистов, а не режиссерские амбиции постановщика или парадоксальные подтексты пьесы. Но все равно характерно, что Фарятьев здесь, как мне показалось, вовсе не романтичный мечтатель, заслуживающий большего, а персонаж во многом комичный, жалкий; да и в целом постановка дает крен из мелодрамы в комедию, где-то и в абсурд, особенно поначалу. Герой Никиты Кологривого, конечно, не фрик, и в своих «странностях» ничуть не отвратителен — однако и не обаятелен, не трогателен; может, правда, такова особенность исполнителя — в «Мещанах» среди двух доверенных ему ролей запоминается Перчихин, решенный почти через клоунаду; вот и здесь Александра, в конце первого действия как будто отвечая согласием на предложение Павлика, делает это не под впечатлением от его безумного монолога про инопланетян, а скорее «от противного», вдруг понимая, насколько утопичны, бесплодны надежды на счастье, так же фантастичны, как теории об инопланетянах, вольно или невольно заостряя комическо-абсурдистскую подоплеку лирического конфликта. На мой взгляд именно Шура в составе, который я смотрел (Валентина Поломошнова) — наиболее сделанная «изнутри» роль, сложная, многослойная. Люба (Александра Розанова), в противоположность ей, на одной краске, агрессивно-скептической по отношению ко всем и всему вокруг, поэтому в последней сцене ее неожиданная слезливость кажется фальшивой. В образе матери (Юлия Степаненко) слишком много внешнего, чрезмерного в движениях, в мимике, как будто актриса играет Островского или Гоголя, а не Аллу Соколову. Тетушка (также знакомая мне по «Мещанам» Авелина Квасова) с деревянными заколками в «японской прическе», в кимоно и с веерами — краска броская и запоминающаяся, но не знаю, к чему тут восточный антураж использован. Музыкант за синтезатором — Минджу Ли.

Однако случайно или нет, а сразу возникло ощущение и к финалу оно закрепилось окончательно, что главный герой спектакля — Бедхудов, лицо в пьесе внесценическое, но постоянно присутствующее в ее пространстве, проходящее через разговоры остальных персонажей, и здесь до такой степени навязчиво возникающее при любом случае, как будто вся жизнь и сестер с матерью, и Павлика с теткой замерла «в ожидании Бедхудова». Мне, помимо лежащего на поверхности Беккета, вспомнилась пьеса Бабеля «Мария», где заглавная героиня не появляется на сцене, но предполагается, что именно она несет в себе чаемое «светлое будущее», которое настанет, а все те, кто выведен автором во плоти, отойдут в прошлое, если не сумеют оказаться достойными новой жизни. Разумеется, никакого нового будущего не настало тогда, в том числе и для самого Бабеля, нет его и у героев Соколовой, как нет (хотя по сюжету он реален) Бедхудова в списке персонажей — фантазия одна.