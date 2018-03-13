«Девушки в любви» И.Васьковской, «Мастерская Дмитрия Брусникина» в «Практике», реж. Алиса Кретова

Между прочим, за год третью постановку этой пьесы смотрю! Ну, вернее, как… Прошлой весной из Новокузнецка привозили спектакль Сергея Чехова «Мой мужик на севере», где режиссер, отталкиваясь от текста «Девушек в любви», наворотил нечто в духе «Бутусова для бедных», и за его провинциальной претенциозностью не то что особенности драматургии Васьковской, но и собственно сюжет уловить едва ли оставался шанс.

Затем уже летом Марина Брусникина, не впервые обратившись к творчеству Васьковской, выпустила на Другой сцене «Современника» опус под названием «Уроки жизни»: до этого в рамтовском «Коте стыда» она объединила под общей шапкой три пьесы разных авторов (но тоже все девушки были), а здесь аж сразу пять, но одного, то есть одной — по обыкновению игнорируя поэтику текста, переводя диалоги и монологи героинь в жанровый формат эстрадных скетчей, а конкретно из «Девушек в любви» заимствуя лишь обрывочные куски, выдернутые реплики.

То есть спектаклей по «Девушкам в любви» я видел как бы три, а пьесу, написанную еще в 2013-м году и в 2014-м прочитанную на «Любимовке», смотрел, выходит, все же впервые. Что любопытно — у Алисы Кретовой тоже ведь не буквалистское совсем решение, быта и психологии в ее постановке минимум, проще сказать, что вовсе нету. Сценография подобающая — условность и минимализм: белая коробка разгорожена, в левой половине стол, в правой диван, поверху люминесцентные лампочки мигают, на заднике компьютерная анимация — рыбки, голуби, зеленые мармеладки. В пьесе отчетливо, даже несколько навязчиво прописаны, постоянно упоминаются в разговорах героинь две музыкальные темы: Эвридика и Кармен — да и территориальная близость персонажей к оперному театру не может не сказываться на их интересах; спектакль вместе с тем обходится практически без саундтрека (не в пример новокузнецкой версии, превратившейся в музычно-драматычный и до кучи мультимедийный перформанс). Сбивчивый ритм действия не столько прерывается продолжительными (более чем «мхатовскими») паузами, сколько держится, строится на них. А пластика подчеркнуто механистична, резка; движения исполнителей демонстративно «ненатуральны» — люди так не ходят, так не жестикулируют, и в живой речи подобных интонаций не услышишь.

Текст пьесы в спектакле словно «анатомирован», но поразительный эффект — не внутреннее его устройство обнажено, не формальная структура (тут, кстати, режиссеру еще было бы над чем и поработать…), а самая суть верно схвачена, и мало того, доведена до ума, развита в точно выбранном (ну по крайней мере как мне оно видится) направлении. Ирина Васьковская — интереснейшее явление в сегодняшней русскоязычной театральной литературе, и отнюдь не в рамках т.н. «женской пьесы», а вообще (тем более что «мужская пьеса», если иметь в виду не пол авторов, а некое «течение», тенденцию — практически отсутствует, была да вышла). И номинально причисляемая к т.н. «уральской школе», Васьковская, по моим наблюдениям, обнаруживает эстетическое сродство не с Колядой прежде всего, но, например, с Петрушевской. Правда, Петрушевская в важнейших своих проявлениях — тоже день вчерашний, но Васьковская и идет дальше, не просто в выборе материала, тем, фабул, характеров, но и эстетически, включая работу с языком.

Вместе с тем драматург в своем предуведомлении, коли не лукавит, все-таки обещает в конце некую, как любят говорить сейчас утОнченные ценительницы изящного, надежду, которую будто бы должен почувствовать зритель — спектакль же начисто лишен иллюзий, сантиментов, снисходительности, причем в отношении «девушек» он оказывается чуть ли не более последовательно бескомпромиссным, нежели их недоделанных, беглых либо вовсе вымечтанных, фантомных «мужиков».