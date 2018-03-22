Будни рабовладения

«Магазин». Жанайдаров Олжас. Альметьевский татарский драматический театр (Альметьевск). Реж. Шахов Эдуард (премьера 31.10.2016). Золотая маска 2018.

Магазин; 10

На сцене два человека, две актрисы, госпожа и рабыня, хозяйка магазина и ее работница, бесправная гастарбайтерша. Все происходит здесь и сейчас. Пьеса опирается на материалы реальных современных следственных дел. Работница проходит через все возможные формы насилия и унижения – полное бесправие, избиение, голод, ограничения доступа к туалету, сексуальное насилие, принуждение к участию в насилии над другими, отъем ребенка и продажа его на органы. Как уже отметил Лапшин Олег, это напоминает «Сало или 120 дней Содома». Но пьеса и спектакль выходят за пределы констатации нравов в рамках социально-криминального очерка. Спектакль создает мир тотальной несвободы. Госпожа (отличная роль роскошной Мадины Гайнуллиной) носитель философии этого мира. Она часть этой несвободы, только на более высокой ступени иерархии. Она подавляет и использует других, воспроизводя правила этого мира и извлекая ресурсы для себя. Ресурсы, чтобы оградить себя от насилия уже со стороны других (власть, полиция, скинхеды). Она трудолюбива, она деятельна, она знает, что мир таков, его правила надо принять и служить этому миру. А еще надо построить мечеть на родине (и госпожа, и рабыня казашки), это тоже часть правил в мире насилия. Спектакль рассказывает эту историю как танец двух женщин, они кружат вокруг друг друга, одна хищница, другая жертва (Диляра Ибатуллина). Хищница играет с жертвой, чуть отпускает от себя и снова ловит, и больно кусает. Джунгли современного социума, пищевая цепочка, тотальная несвобода внутри и вне нас.