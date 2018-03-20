«Бовари» Г.Флобера в театре им. Вахтангова, реж. Ольга Субботина

Сколько-то (а вернее, одиннадцать с половиной) лет назад на прогоне «Глубокого синего моря» в театре им. Вахтангова я в разговоре с В.Я.Вульфом обмолвился, что накануне смотрел «Мадам Бовари» в театре им. Пушкина. «Ааа…» — сказал Виталий Яковлевич, и добавил: «Эээ…» Потом спросил: «И кто же у тебя мадам Бовари играл?» Ну, отвечаю, «у меня» — Александра Урсуляк, а у вас кто? «Как кто?! — удивился Виталий Яковлевич столь несуразному вопросу, считая ответ очевидным, — Алиса Гео’гиевна Коонен!» Понятно, что Коонен я в роли мадам Бовари не застал, хоть и живу давно, но помимо упомянутой Александры Урсуляк в постановке Аллы Сигаловой видел Ольгу Литвинову в бездарной табакерочной «Эмме» Александра Марина, а в петербургской версии Андрiя Жолдака — целых двух Эмм-двойников, Елену Калинину и Полину Толстун; теперь посмотрел еще сразу двух — но в отличие от Жолдака здесь это не часть замысла, просто по случаю пресс-показа работали оба состава, Анна Дубровская в первом акте и Наталья Масич во втором.

Особенность инсценировки Ольги Субботиной, ее отличие от упомянутых прежних — в контекстах и подтекстах. Как ни странно, роковая страсть и тяжелая женская доля — не единственное и, может быть, даже не главное, что Субботину интересует в романе. Зато она помещает романный сюжет в «рамку» судебного заседания, где Флобера и его лучшее сочинение обвиняют в оскорблении морали, в глумлении над святынями — набор сегодня слишком хорошо понятный и узнаваемый (кстати, Флобер был оправдан, не в пример Бодлеру, которого судили по сходным пунктам вслед), это одна сторона истории. Другая — символические детали, раскрывающие не только социально-политическую подоплеку фабулы (отчасти актуальную, но во многом все же устаревшую, замешанную на далеких реалиях Франции середины позапрошлого века), а прежде всего религиозную, библейскую, евангельскую. Флобер обходится без прямых отсылов, без эпиграфов вроде «мне отмщение, и аз воздам», который Толстой предпошлет своей «Анне Карениной», несомненно, во многом усвоив «уроки» мастера-француза, но достаточно и косвенных, не всегда, не сразу заметных, которые в постановке Субботиной порой выходят на первый план.

Помимо того, что довелось увидеть в одном спектакле сразу двух мадам Бовари, постановка осваивает еще и оба зала Симоновской сцены, причем в дальнейшем играть актрисы будут, естественно, в очередь, а вот зрителям из зала в зал переходить придется каждый раз, и прямо посередине первого действия, по окончании «пролога», весьма пространного, раскрывающего генеалогию и предысторию Эммы Бовари чуть ли не от Адама (что совершенно необязательно при «мелодраматизации» фабулы, но важно, значимо, коль скоро Субботина воспринимает драму Эммы более чем просто женскую). Насколько технически необходим и уместен такой переход, как он работает, много ли дает спектаклю содержательно — можно поспорить, но первый акт за счет него оживляется, тогда как второй смотрится в нынешнем виде более монотонным и малость подзатянутым.

Для Анны Дубровской роль Эммы Бовари — первая после Елены Андреевны в «Дяде Ване» Туминаса, то есть более чем за десять лет, премьера в родном театре (не считая Нины в «Окаемовых днях», но там за Владимиром Этушем мало кого замечаешь и запоминаешь): ее Эмма — образ при всей женственности неожиданно жесткий, не лишенный и комических, где-то пародийно-гротесковых обертонов. Героиня в исполнении Натальи Масич — попроще (раз уж есть возможность сравнить составы за один присест), при том что я бы поостерегся от заявлений в духе «две актрисы — два разных спектакля», Масич старательно существует практически в том же рисунке. Шарль Бовари-Владислав Демченко в своей верности, наивности, доходящей почти до тупости, и ангельскому терпению настолько нелеп, что тоже отчасти смешон. Зато Родольф Буланже-Кирилл Рубцов — безупречное воплощение мужского идеала затосковавшей провинциальной барыньки-книгочейки. И между прочим, несмотря на то, что Флобер вроде бы провозглашал: «Эмма Бовари — это я», в спектакле писатель из судебных интермедий в сюжетный романный план входит не Эммой, но именно Родольфом, Кирилл Рубцов (да не в очередь, как две актрисы, а на безальтернативной основе) роли Флобера и Родольфа совмещает. К финалу первого акта Родольф предстает этаким демоном-искусителем, до некоторой степени карикатурным, опереточным — на контрасте с Шарлем-«хранителем», чьи «ангельские» черты которого также слегка гиперболизированы. Вообще утрированные характеры, заостренная, условная пластика — это все сколь свойственно и для давних постановок Субботиной, из которых иные буквально вошли в историю (незабываемое «Половое покрытие в ЦДР уж точно!), столь и органично для вахтанговской стилистики, особенно в ее сегодняшнем понимании и на текущем, туминасовском этапе жизни театра.

В составах немало актеров, влившихся в вахтанговскую труппу из бывшего театра им. Р.Симонова, поэтому я не всех одинаково хорошо знаю, но и для Ольги Субботиной вахтанговский дебют — одновременно возвращение на уже знакомое место, в театре им. Р.Симонова она ставила «Варфоломеевскую жесть» Ю.Клавдиева. Каюсь, до спектакля я тогда не дошел, но помню пресс-конференцию, где Субботина рассказывала, в частности, о том, как пыталась расспрашивать театральных гардеробщиц на предмет, знают ли они, кто такие, в частности, Медичи, и из двух девушек за стойкой одна оказалась более образованной, а вторая менее, необразованная не знала, а образованная не просто знала, но и взялась перечислять: медичи, вятичи, кривичи… Но сейчас, за исключением некоторых актеров (Масич и Демченко — тоже из старого, «симоновского» призыва), тут все другое, начиная с вешалки и гардеробщиков. Ну и спектакли тоже совсем другие — положа руку на сердце и выражаясь при этом с крайней дипломатичностью, не все пока одинаково удачные… но «Бовари» наряду с недавним «Цвейгом» — достойное пополнение репертуара.

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Спектакль может и не из тех, после которых развитие мирового театра резко меняет направление, однако второе действие с первым составом я пересмотрел в свое удовольствие: на пресс-показе заглавную героиню после антракта играла другая актриса, чтобы фотографы могли сделать снимки сразу двух вариантов в один присест, а мне хотелось увидеть полностью работу Анны Дубровской. Однако помимо актерской работы я еще больше оценил в целом работу режиссерскую. Во-первых, очень заметно — и на пользу спектаклю — что Субботина много имела дело с «новой драмой», это явно чувствуется и в композиции постановки, и в отдельных режиссерских решениях. Во-вторых, сам подход к прозе именно как к прозе — когда сюжет не расписан по ролям, но доносится ритм исходного текста, его поэтика, его многослойная содержательность — собственно, проза понимается как поэзия (мне эта методика еще и по старым литературоведческим занятиям близка) — тут также отлично срабатывает; особенно что касается «полифонии» некоторых эпизодов, заложенной уже автором в первоисточнике (ярмарка, собор, карета). В третьих, юмор, даже сарказм — тоже идущий, несомненно, от Флобера, но во всех инсценировках, которые мне до сих пор удавалось посмотреть (а удавалось не одну и не две), потерянный; в версии же Ольги Субботиной, напротив, подчеркнутый. Не в ущерб драме и даже мелодраме, но грань между трогательным и комичным проводится настолько тонкая, что и со второго захода не всегда отличишь одно от другого.