остаются только слезы: «Альцина» Г.Ф.Генделя в Большом, реж. Кэти Митчелл, дир. Андреа Маркон

Как бесплодны любые попытки обмануть время, возраст, память… Сколь иллюзорна всякая надежда на взаимность влечения… Осенью на прогоне я обращал внимание прежде всего, конечно, на броские подробности режиссерско-сценографического решения. А сейчас увидел и услышал потрясающую музыкальную драму! Где в ансамбль приглашенных солистов прекрасно вписалась Анна Аглатова — по фактуре скорее героиня Римского-Корсакова или Мусоргского, но для постановки Кэти Митчелл то, что нужно, ведь если Альцина (Хизер Энгебретсон в заглавной роли) удовлетворяется относительно традиционными способами, «седлая» Руджеро, ну или по крайней мере не заходя в своих фантазиях дальше асфиксии, то ее сестра Моргана предпочитает связывание и хлыст — очень смело и драматически сильно Аглатова этот момент отыгрывает, и очень «по-русски», я бы сказал, «по-достоевски»! Сильно вырос мальчик Алексей Кореневский в партии Оберто — по-моему даже и буквально, несколько сантиметров в росте с осени прибавил, но главное, поет исключительно ровно, чисто, невероятно пронзительно (его герой ведь ищет пропавшего отца…заколдованного хозяйками) Несколько раздражал меня, как и раньше, контртенор Дэвид Хансен — суетливостью мимики при небрежности вокализации поначалу. Зато новое для второго блока показов приобретение — Хуан Санчо в партии Оронта вместо Фабио Трумпи — удачное, по-моему, нынешний Оронт, тоже несовершенный, получше прежнего.

Что еще пусть не порадовало, но отчасти успокоило — опасения мои насчет реакции билетной и гостевой публики оказались ложной тревогой, то есть в зале, конечно, базарили и кашляли, но во всяком случае по сравнению с «творческой молодежью», допущенной на прогон, эротические и магические детали постановки «простой народ» в худшем случае забавляли, а не возмущали «идейно»; значит, публика в массе своей хоть и бестолковая, и невоспитанная, однако в отдельных сегментах, стало быть, небезнадежная; гораздо хуже, что будущие режиссеры, художники и музыканты доморощенные не готовы соответствовать даже ее более чем умеренным ожиданиям.