«Я хочу в школу» А.Жвалевского, Е.Пастернак в РАМТе, реж. Александр Баркар

Герои спектакля — старшеклассники, чью любимую 34-ю школу, где они обучались по экспериментальным педагогическим методикам (без опросов, без оценок, без уроков, зато с экспедициями на Эльбрус и душевными взаимоотношениями учеников с преподавателями), закрывают сперва вроде бы временно, а затем и окончательно. Учеников распределяют по другим школам, и группа «Птицы» во главе со старшим, лидером Женей, попадает в соседнюю 35-ю, в разные классы, поскольку группа, судя по всему, разновозрастная: одни по программе учат наизусть «У Лукоморья дуб зеленый», другие «Почему люди не летают…», кто-то решает тригонометрические уравнения и вникает в структуру углеводородных соединений, кто-то отвечает про гуситов, а кто-то про Первую мировую войну. Но сообщество «Птиц» и в новых условиях сохраняется — пусть их достают агрессивные гопники и озабоченные девицы, они, привыкшие к «проектной» системе заданий, как «проект» воспринимают и попытку сроком на четверть «мимикрировать», приспособиться к «нормальной» школе.

Не берусь судить о литературных достоинствах повести Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, но инсценировка Александра Баркара, если честно, очень нескладная, сметана на живую нитку, в ней масса непоняток, недомолвок, в том числе чисто сюжетных, многое приходится додумывать, при том что по содержанию вещь ну в лучшем случае подростковая, не предполагающая, что в нее надо вникать, обложившись справочной литературой, и памфлетно-фельетонная по стилистике, прямолинейная порой до неловкости. С другой стороны, для такой прямолинейности материала найдено «адекватное» постановочное решение, с условной минималистской сценографией (панельные конструкции на колесиках, нависающие над сценой фанерные «указующие персты — художник Юлия Пичугина), простейшими мизансценами, пробежками по залу и танцевальными интермедиями от хореографа Дмитрия Бурукина, он же играет (в составе с Алексеем Веселкиным-мл., но я попал именно на Бурукина) одного из активистов-«птиц». Неплохо (и вообще разумно) придумано, что роли учителей в «обычной» 35-й школе исполняет ограниченный состав актеров, где каждому досталось по несколько в чем-то сходных, а в чем-то контрастных образов, тут проявляется и символическое родство «злыдни»-математички с навязчиво-сюсюкающей «клушей»-русичкой, а благодушно-равнодушного историка с простецким физруком, и актерам дается возможность продемонстрировать способности к быстрому перевоплощению.

Основных же персонажей играют ведущие молодые артисты труппы РАМТа, и хотя, понятно, из школьного возраста они давно вышли, в подростковом амплуа они смотрятся даже чисто внешне убедительно: лидер Женька — Алексей Бобров, Димка — Дмитрий Бурукин, Аня — Евгения Белобородова, Кошка-Юля — Мария Турова, а Прохору Чеховскому, чей голос звучит в каждом втором дублированном иностранном фильме, здесь достался Молчун, вундеркинд с проблемами устной речи. С сопутствующей символической атрибутикой, подчеркивающей подвижность мысли, неготовность к застывшим формулам (скейтборд, скакалка, мяч, клюшка для гольфа) «птицы» попадают в сообщество, где их ровесники чуть ли не строем ходят, поднимают руки синхронно, словно роботы, и рассказывают стихи… на скорость. Что касается последней забавной подробности — допускаю, что это такой гротесковый прием, придуманный авторами, но все же фантазия у них в этом направлении разыгралась через край… тогда как на многое прочее ее, увы, не хватило, и в основном противопоставление двух типов школ в спектакле проводится на уровне «давайте возьмем «Тайд» и обычный порошок».

Герои сталкиваются в новых условиях с целым комплексом трудностей. Во-первых, им трудно соотнести себя с образовательным стандартом, который вместо творчества подразумевает зубрежку, а пуще того — дисциплину, понимаемую как беспрекословное и поголовное послушание. Во-вторых, после неформальных, эмоционально насыщенных отношений с педагогами в «своей» школе они не соображают, как реагировать на сюсюканье или, наоборот, хамство «обыкновенных» учителей. В-третьих, конечно же, возникают сложности с ровесниками, тоже разного рода — Молчуна травят, на него нападают, избивают, провоцируют на драку, а когда он вынужден поддаться на провокацию, за «нападение» его же собираются перевести в «коррекционное» заведение; Женька, наоборот, пользуется популярностью, становится объектом внимания одноклассницы Вики, при том что у нее есть уже мальчик, и девочка как бы «на два фронта работает», а Женька незаметно влюбляется всерьез; Димка, чтоб «вписаться в коллектив», начинает пить и курить; Юля «Кошка» вместо этого идет на открытый конфликт.

Впрочем, не знаю, как в книге-первоисточнике, а в инсценировке эти сюжетные линии намечены грубо, а реализованы примитивно. К тому же во втором действии, когда приходит известие о предстоящем сносе школы, располагающейся в перестроенном старинном особняке, «птицы» затевают новый «проект» и стряпают поддельное письмо, которое должно придать особняку статус исторического памятника, связать его с легендарным декабристом и тем самым уберечь постройку от разрушения, а значит, как представляется тинейджерам, и школу от окончательно закрытия спасти. Молодым умельцам удается ловко сочинить фейк на подлинном бланке, написать письмо гусиным пером чернилами, изготовленными по старинному рецепту, и лишь стараниями мстительной «злыдни», нерасчетливо уволившейся по собственному желанию после протестного «танцевального» флэшмоба учащихся и быстро замененной относительно «прогрессивным» директором на бывшего психолога 34-й школы, любимца «птиц» Виктора Павловича-Впалыча (Максим Керин), оказавшемуся очень кстати безработным доктором наук, обман все-таки раскрывается. Но и тут качество подделки вызывает восхищение у специалистов в лице несколько карикатурного «профессора» (Юрий Григорьев). Эта побочная сюжетная линия завязывается неожиданно и так же быстро развязывается, многообещающая авантюрная интрига, отсылающая косвенно к молодежно-приключенческой литературе и кинематографу советского периода, не оправдывает ожиданий, а в общем контексте смотрится вставной новеллой, коль скоро с основной проблематикой произведения она практически не стыкуется: сохранить себя как личность, свое микросообщество во враждебной среде, не поддаться панике и искушениям — это одна история, и один жанр; с помощью поддельного артефакта уберечь от сноса сомнительной ценности архитектурный памятник — история другая и жанр совсем другой.

Тем более что и основная, сюжетообразующая интрига тоже, по большому счету, уходит в песок с появлением под занавес еще одного персонажа — спонсора школы, который дал денег на учебное заведение своей мечты, собрал команду энтузиастов, потратился, а теперь его судят, вероятно, посадят, и денег он больше не даст, чтоб еще сильнее не подставлять тех, кто ему доверился. Это все и грустно, и, безусловно, актуально, но драматургически, стилистически настолько непроработано, искусственно, схематично, да еще с выходом на как бы все-таки «оптимистический», позитивный финал с кодовым кличем «я хочу в школу!» (какую школу?! которой нет? которая есть? которая будет? а она будет? с чего бы?! из логики событий что внутри инсценировки, что за пределами театра такой оптимистический вывод не вытекает…). Вместе с тем надежда на свободную прессу, способную поддержать героев в борьбе за сохранение школы, как и образ более-менее порядочного директора 35-й школы, где герои оказались после расформирования своей 34-й, и многие подобные моменты в пьесе выглядят анахронизмом, напоминающим отчасти перестроечные «проблемные» спектакли, отчасти опять-таки советские книги и фильмы с их надеждой на мудрого начальника, умеющего исправить «перегибы на местах», и отдают не то что школьно-подростковой, а прям-таки малышково-детсадовской наивностью.

Короче говоря, далекая от совершенства форма спектакля меня не вдохновила, но многие затронутые темы все же привлекли внимание — зря, что ли, годами на филфаке пединститута терзали меня историей педагогики и методикой преподавания, отвлекая от исследований в области советского литературного авангарда?! Но и с этой точки зрения «Я хочу в школу» — повод скорее для разочарования и недоумения, нежели сопереживания. Кое-что зная про т.н. «авторские школы» и «педагогические эксперименты», имея опыт пребывания «по обе стороны» (преподавал же в школе…), я с большим скепсисом отношусь к тому, что в спектакле на голубом глазу выдается за образовательный идеал; по моим наблюдениям вся проблема упирается не в систему и не в методику, не в качество преподавания, но в тех, кому преподают, в учеников, то есть. Человек хоть на что-то годный сможет для себя все нужное взять и из самого убогого образовательного стандарта, при педагогах «злыднях» и «клушах», в обычной школе с уроками, отметками и домашними заданиями, несмотря на окружающую гопоту и малолетних шлюшек; а дебилов и животных хоть на Эльбрус тащи, хоть в какие «проекты» вовлекай — обезьянами останутся. Тут, понятно, у меня с авторами спектакля несовпадение не по методическим категориям, а по более фундаментальным. Но они же пытаются спектаклем недвусмысленно убедить, что их герои из «особенной» школы — тоже все «особенные», что они — и не сами по себе, а «особенной» школе благодаря — более высокоразвитые, нежели их сверстники, и при всей видимой конфликтности, неспособности выполнить добротно элементарные задания (для них «слишком» элементарные, надо понимать), они-то как раз «соль земли», не в пример прочим «одноклеточным». Но для того, чтоб «поднять» до себя «одноклеточных», им, «многоклеточным», приходится «мимикрировать»! Такой вот педагогический принцип, методический прием — более чем сомнительный.

Словечко «одноклеточные» непосредственно в спектакле тоже фигурирует по отношению к озабоченным девочкам и агрессивным гопникам, но подразумевается, что если «одноклеточных» развивать «правильно», то они и «разовьются» до более сложных форм жизни, смогут приблизиться к идеалу, что явлен, к примеру, в вундеркинде с расстройством речи Молчуне. Вот тут я уже забываю про недостатки формы высказывания, настолько мне поперек горла встает его содержательный посыл. А «Я хочу в школу», очевидно — это ж не только про школу, да может и не столько, это, ясное дело, про «школу жизни», учебное заведение в значительное степени — нехитрая аллегория, оперативная модель. Транслирующая вполне определенные представления о том, как должно быть устроено общество, какими способами следует его усовершенствовать — и кому доверено этим заниматься. И если простодушие по части узко-педагогической проблематики можно списать на условности жанра, то в более широком аспекте как не впасть в отчаяние: к примеру, стоит «злыдне»-математичке бросить директору на стол заявление «по собственному желанию» — мол, «или я, или они» — как директор тут же удовлетворяет «желание», и «злыдня» оказывается посрамлена, а «справедливость торжествует», потому что, уверяют сочинители, «всех не пересажаете» (хотя практика показывает — еще как «пересажаете»…)

В репертуаре РАМТа есть спектакль на совершенно ином, казалось бы, материале, но сходный с «Я хочу в школу» пафосом — «Как я стал идиотом», но там хотя бы стилистически все более гладко выстроено, да и подано изначально честнее, без школьно-подростковых аллегорий.

Тогда как «Я хочу в школу» еще и рассыпается на ходу, перпендикулярные сюжетные линии торчат обрубками (плюс ко всему водевильные перипетии между Женькой и Викой, которая то ли беременна от другого мальчика, а то ли просто задержка у нее, но Женька пошел к ее родителям, «все им рассказал» и выразил готовность заботиться о ребенке — ну что тут добавишь, молодец-мужик, сразу видно, что не «одноклеточный», «не такой как все»… вундеркинд, блин), финал смазанный (за что спонсора-то сажают? небось «ни за что», как всегда в этой стране? ну стоило бы тогда с этого места поподробнее), настроение (в духе «а теперь дискотека!») противоречит содержанию, всей логике развития основной мысли.

И не то чтоб мне трудно с благонамеренными устремлениями авторов «Я хочу в школу» согласиться, однако в этой неизменной интеллигентской высокомерно-снисходительной позиции по отношению к «одноклеточным» присутствует такая смертельная доза самообмана (причем как насчет готовности «одноклеточных» к эволюционированию под воздействием творческих методик, так и, что противнее всего, насчет самих «многоклеточных», просвещенных и креативных «людей-«птиц» — вот удивительно, почему же эти «гадкие лебеди» все еще не летают?..), что при режущей глаз ущербности формы высказывания отторжение неизбежно, считай «на клеточном уровне».