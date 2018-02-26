Иван Вырыпаев «Валентинов день» Другой театр, режиссёр Павел Сафонов, 2014

…времени, как такого, не существует. Есть две вещи: любовь и любовь

Аль Музани, а может Ив Пло

На авансцене, на одном уровне со зрительным залом, в виде полукольца – нечто из бетона, напоминающее фундамент, руинированное основание то ли непостроенной, то ли разрушенной любви-жизни. В этом полукруге и происходят события и диалоги в трёх временных пластах, когда трём героям этого любовного треугольника по 18-20, по 35-40, и двум выжившим по 60. Возраст 18-20 играется как воспоминание, 35-40 – AS IS, ну а для 60 лет актрисы повязывают косынки-платочки, и превращаются в старушек, Стеклова ещё добавляет характерности.

В глубине, на сценическом подъёме – небольшая комната, в ней зеркало и стол с тремя стульями, это место где «нетвремени», отсюда персонажи спускаются и сюда возвращаются после эпизодов в одном из трёх времён, здесь они и в финале все вместе соберутся, тут «вневремени» они соединятся.

Месседж спектакля сформулирован в финальном монологе Валентины, перед её отбытием туда, где «нетвремени»: «Все что началось, – все началось, только из за любви. Любовь не терпит равнодушия. Если равнодушие, то это уже не любовь. Вот я. Жила, жила, не о чем таком не думала, а потом, вдруг, в один прекрасный день, стала любить. Я не сама захотела, просто так случилось. И стала любить, и все». Любовь движет людьми, любовь движет Валентиной, Катей и Валентином. И эта любовь – страшная сила, она или даёт энергию жизни, ставит её дыхание (жизнь Валентины после смерти Валентина сильно не меняется, она продолжает после его ухода свой перманентный диалог с ним), или калечит жизнь человека (Екатерина), или убивает его в конце концов (Валентин).